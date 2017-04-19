  • Правила путешествий: интервью с Олегом Шарпатым
    Фото: Олег Шарпатый
  • Правила путешествий: интервью с Олегом Шарпатым
    Фото: Олег Шарпатый
  • Правила путешествий: интервью с Олегом Шарпатым
    Фото: Олег Шарпатый
  • Правила путешествий: интервью с Олегом Шарпатым
    Фото: Олег Шарпатый
  • Правила путешествий: интервью с Олегом Шарпатым
    Фото: Олег Шарпатый
  • Правила путешествий: интервью с Олегом Шарпатым
Калейдоскоп

Правила путешествий: интервью с Олегом Шарпатым

32 года, 103 страны и 2 поездки вокруг земного шара: основатель турфирмы Shine Олег Шарпатый рассказал нам о том, что страшнее «Дороги смерти» и как организовать кругосветку на сотню человек.
National Geographic Россия
19 апреля 2017 в 13:28
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— Расскажите о первой поездке. Помните ли момент, когда решили сделать увлечение профессией?

— Первым местом был Лондон. Это был мой 3-ий курс на юридическом в МГЮА. Я собрал немного денег, работая юристом по недвижимости, и не нашел ничего лучшего, как потратить их на путешествие в город, о котором так много слышал и читал. Еще в школе я слушал много британской музыки, и мне очень хотелось посмотреть на то, как все выглядит изнутри.

Уже после первых путешествий мне стало очевидно, что вся туристическая отрасль работает совершенно неверно. Людям показывают туристические декорации, места-открытки, мало имеющие отношения к реальности. Надо было что-то менять.

— Как выглядит ваш рабочий день?

— Стараюсь больше времени проводить с командой. Встречи, планерки, важные задачи прошлого дня, планы на следующий. Важно ничего не упустить и уделить внимание каждой детали. Задача — создать максимально качественный продукт; для этого мы всей командой работаем по 25 часов в сутки. За последние недели к нам обратились путешественники из 60 стран, это вдохновляет.

Когда я в поездке, мой рабочий день может начинаться по-разному: с пробежки в 5:30 в Боробудуре на острове Ява или чтения в 11 утра на позднем завтраке у новозеландского озера Уакатипу.

— Топ-3 любимых мест на планете.

— Любимые места — это те, куда хочется возвращаться снова и снова. Их очень много, но сейчас я бы назвал Бутан, бульвар Аббот Кинни в Санта-Монике, еще Ист-Виллидж в Нью-Йорке и, конечно же, Москву. Я все еще очень люблю этот город.

«Те, кто пережил 90-е в России, будут комфортно себя чувствовать в любой стране мира».

— Есть ли места, куда вы никогда больше не вернетесь (даже если вам заплатят)?

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