Правила путешествий: интервью с Олегом Шарпатым
— Расскажите о первой поездке. Помните ли момент, когда решили сделать увлечение профессией?
— Первым местом был Лондон. Это был мой 3-ий курс на юридическом в МГЮА. Я собрал немного денег, работая юристом по недвижимости, и не нашел ничего лучшего, как потратить их на путешествие в город, о котором так много слышал и читал. Еще в школе я слушал много британской музыки, и мне очень хотелось посмотреть на то, как все выглядит изнутри.
Уже после первых путешествий мне стало очевидно, что вся туристическая отрасль работает совершенно неверно. Людям показывают туристические декорации, места-открытки, мало имеющие отношения к реальности. Надо было что-то менять.
— Как выглядит ваш рабочий день?
— Стараюсь больше времени проводить с командой. Встречи, планерки, важные задачи прошлого дня, планы на следующий. Важно ничего не упустить и уделить внимание каждой детали. Задача — создать максимально качественный продукт; для этого мы всей командой работаем по 25 часов в сутки. За последние недели к нам обратились путешественники из 60 стран, это вдохновляет.
Когда я в поездке, мой рабочий день может начинаться по-разному: с пробежки в 5:30 в Боробудуре на острове Ява или чтения в 11 утра на позднем завтраке у новозеландского озера Уакатипу.
— Топ-3 любимых мест на планете.
— Любимые места — это те, куда хочется возвращаться снова и снова. Их очень много, но сейчас я бы назвал Бутан, бульвар Аббот Кинни в Санта-Монике, еще Ист-Виллидж в Нью-Йорке и, конечно же, Москву. Я все еще очень люблю этот город.
«Те, кто пережил 90-е в России, будут комфортно себя чувствовать в любой стране мира».
— Есть ли места, куда вы никогда больше не вернетесь (даже если вам заплатят)?
— Совершенно ужасно и непонятно было во Вьетнаме. Возможно, наши настроения не совпали, но в ближайшие лет 5 я там не планирую проводить отпуск. Хотя не исключаю, что в этом регионе может появиться интересный туристический проект и я увижу его в новом свете.
Есть еще бар Black Cats на Трассе 66, недалеко от Кингмэна, — туда больше ни ногой: очень много выпивки и бывших заключенных.
Очень не люблю массовые туристические штуки вроде пирамид, Статуи Свободы и тому подобных мест, куда стекаются толпы падких на достопримечательности туристов.
— Случалось подтверждать или развенчивать стереотипы о странах? Правда ли, скажем, что в Албании или Мексике кругом бандиты, в Греции — лентяи?
- Многие опасения или стереотипы сильно преувеличены. Мир намного дружественнее, чем его представляют. Те, кто пережил 90-е в России, будет комфортно себя чувствовать в любой стране мира. Например, в Америке в большинстве мест очень хорошо относятся к русским (в отличии от того, как принимают американцев в нашей стране), а в самом сердце Африки зачастую хорошие дороги и никто особенно не голодает. Впрочем, нужно смотреть на конкретные места или маршруты, а не на весь регион целиком.
— Был ли момент, когда во время путешествия вы могли погибнуть?
- С путешественниками иногда это случается, как и со всеми людьми. Только в поездке все часто выглядит романтичнее. Самые жесткий случай был, наверное, в Боливии: едва мы преодолели «Дорогу смерти» [чрезвычайно извилистая и узкая горная дорога в Андах — прим. ред], как нас тут же задержали полицейские, больше похожие на контрабандистов. Пришлось беседовать с их начальниками. Когда дело дошло до четвертого — самого старшего по рангу — нас отпустили.
Были еще инциденты на боливийском соленом озере Уюни и на дороге Саванна-Вэй в Австралии, но это скорее те сложности, о которых потом вспоминаешь с улыбкой.
— Самое вкусное/необычное блюдо, которое вы пробовали.
- Думаю, что самое необычное — это живое бьющееся сердце кобры, как раз во Вьетнаме.
— Туризм все больше дробится на категории. Раньше были бизнес-поездки, путевки к морю. Теперь — и экотуризм, и экстремальный туризм,
- Для меня не так важны категории, как их суть (как, например, не важно, к какому стилю принадлежит моя любимая музыка, если она звучит потрясающе). В ближайшее время мы сосредоточим свои усилия на ответственном туризме, так как, на мой взгляд, он сулит много позитивных изменений для окружающего мира.
Для меня важно предоставить сервис, платформу, которая сделает организацию поездки простой и поможет оставаться на связи с организаторами тура.
Я убежден, что, просто изменив угол зрения в туристической сфере, перераспределив потоки, можно решить многие социальные и экономические вопросы, которые в большинстве случаев остаются без внимания.
— В своих интервью вы нередко замечаете, что прежняя работа юристом исключала «создание собственного продукта». Что создает Shine?
- В Shine считают, что путешествия — это больше, чем сумма перелета, транспорта и проживания. Каждая поездка — это ваш собственный опыт, это те впечатления, «которые не купишь за деньги» и которые остаются в памяти навсегда. Это то, что вы вряд ли испытаете в обычной жизни.
Каждое путешествие уникально в своем роде и предоставляет возможность ощутить подлинную атмосферу посещаемых мест: от ритма современных мегаполисов до будоражащей воображение дикой природы.
— Немного о готовящейся кругосветке. Как это будет выглядеть? Как перевезти сотню человек из пункта А в пункт Б? Накормить? Развлечь?
- Здесь все достаточно просто, хоть и кажется на первый взгляд сложным. Мой основной приоритет — это развитие каждого из участников путешествия (личностный рост или, скажем, развитие его бизнеса).
Путешествия меняют людей: их сближают общие приключения и время, проведенное вместе. Сказывается также и погружение во внутреннюю жизнь региона. Кроме того, поездка с Shine — это, как правило, работа в команде. Каждый член группы — не просто зритель, а активный участник путешествия.
Логистика путешествия такова: мы поделены на мини-группы по 8−10 человек. Вся коммуникация производится на онлайн-платформе с геолокацией каждого из участников. У участников есть план с адресами ключевых точек маршрута и временем сбора. Каждый выбирает свою степень вовлеченности в процесс и при желании может следовать по маршруту в собственном ритме.
По ходу путешествия мы участвуем в самых разных мероприятиях (например, готовим барбекю с шеф-поварами на разных континентах), перенимаем у местных навыки и новые знания, общаемся между собой.
Кругосветное путешествие — это прекрасная возможность обеспечить себе рост и развитие на следующие годы, найти свое предназначение (не просто очередную цель, а настоящий повод жить и работать). После того, как вы определили свой главный ориентир, двигаться к промежуточным целям становится проще: все они выстраиваются в одну линию на пути к главной мечте. Путешествие по этой дороге не утомляет, а только дарит новые силы.