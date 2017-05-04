Букеты, которые хочется съесть
Идея создания необычной лавки (а следом — и шутливое название для нее) пришло к москвичке Наташе Ростовой в один из погожих летних дней. Три месяца спустя замысел нашел свое воплощение: проект обзавелся сайтом и профилем в Instagram, а начинающая предпринимательница нашла единомышленницу Ольгу Лягушу.
Вскоре Missrediss занял уголок на Усачевском рынке. Место было с таким расчетом, чтобы «флористы» имели неограниченный доступ к спелым фруктам, овощам и свежей зелени.
Постепенно хозяйки разработали ассортимент букетов, включающий сезонные фрукты и овощи. Так, ближе к осени Missrediss принимает заказы на сливовых «Стиляг» или яблочную «Шарлотту», а зимой предлагает «Рыженький» букет из мандаринов и хурмы. С недавних пор в «меню» магазина можно найти необычные «мужские» композиции, например, «Борщ» и «Аджап-сандал».
На счету компании уже несколько триумфов (даром что появился Missrediss не так давно). Например, День знаний стал непростым испытанием для команды. К первому сентября компания получила огромное количество заказов; несмотря на усердную работу флористов, компания рисковала не успеть к сроку. К счастью, друзья Наташи и Оли вызвались помочь в составлении букетов. Результат сторицей окупил их усилия: десятки букетов с яблочками и белыми цветами украсили праздничные линейки.
Одно из главных достоинств компании — скорость работы: собрать букет здесь могут в течение часа (правда, потребуется время на подбор и закупку ингредиентов). Кстати, хранить букеты можно в холодильнике; для них не требуется искать вазу с водой, а еще из него можно сделать вкуснейший салат.
Четыре секрета успеха от Missrediss
• Любимое хобби всегда может стать началом личного бизнеса. Это лишь вопрос времени, поэтому просто наберитесь терпения.
• Партнер, с которым вы будете совпадать во взглядах, — половина успеха.
• Не бойтесь быть не первыми, кто предлагает свою версию уже известного продукта. Секрет не в оригинальности идеи, а в ее достойном воплощении.
• Будьте честными с клиентами, и вас обязательно заметят и оценят.