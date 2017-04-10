  • Сериал «Молодой папа» на телеканале «Че»
    Кадр из сериала «Молодой папа» предоставлен телеканалом «Че».
  • Сериал «Молодой папа» на телеканале «Че»
    Кадр из сериала «Молодой папа» предоставлен телеканалом «Че».
Калейдоскоп

Сериал «Молодой папа» на телеканале «Че»

Самый провокационный сериал о жизни Ватикана — 23 апреля на телеканале «Че».
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10 апреля 2017 в 17:43
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Сериал «Молодой папа», нашумевший сериал этого года, приоткрывает завесу тайн о жизни «праведных» католиков и показывает зрителю, чем на самом деле занимается вся папская рать.

Над созданием сериала работали режиссер Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость») и сценарист Тони Гризони («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), а главную роль исполнил голливудский актер Джуд Лоу.

Посмотреть сериал «Молодой папа» можно на телеканале «Че» 23 апреля в 12:30.

  • Сериал «Молодой папа» на телеканале «Че»
    Кадр из сериала «Молодой папа» предоставлен телеканалом «Че».

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