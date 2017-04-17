Угнать пепелац за 60 минут: квест от Кубикулума
Планета Плюк. Вы с тремя друзьями стоите перед дверью, которая ведет в ангар с летательными аппаратами. Вам нужно угнать пепелац, чтобы вернуться на родную Землю, однако двигатель в нем неисправен. Чинить его придется быстро: через один земной час в ангар нагрянет охрана с очередной проверкой. Все кругом ржавое, скрипит и пыхтит (впрочем, испачкаться не получится: ржавчина и шум — результат работы декораторов и специалистов по спецэффектам).
Комната, где проходит квест, выглядит очень реалистично. Поклонники фильма Кин-Дза-Дза без труда узнают неуклюжий (по земным меркам) летательный аппарат.
Его предстоит заправить и установить в нем гравицапу. Сделать это может не только пацак-механик, но и обычный землянин. Ни одна деталь в пепелаце не случайна, надо только догадаться, как ее использовать. Внутри игроки найдут эцих, бандуру, гравицапу и другие памятные предметы из фильма.
Квест рассчитан на взрослых, но и подойдет и для подростков. Дети младше 11 лет тоже могут сыграть в него, но им почти наверняка понадобится помощь взрослых.
Квест — отличный способ скоротать вечер, отметить день рождения или разнообразить свидание. Кроме того, этот вид развлечений поможет развить игрокам логику и внимание.
Больше узнать о квесте от Кубикулума и записаться на него можно на официальном сайте компании.