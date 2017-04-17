  • Угнать пепелац за 60 минут: квест от Кубикулума
  • Угнать пепелац за 60 минут: квест от Кубикулума
  • Угнать пепелац за 60 минут: квест от Кубикулума
Калейдоскоп

Угнать пепелац за 60 минут: квест от Кубикулума

Квест — это игра для небольшой команды из 2−5 человек. Чтобы выиграть, вам предстоит решить множество головоломок, пока минутная стрелка совершает полный оборот.
Промо
17 апреля 2017 в 14:39
54

Планета Плюк. Вы с тремя друзьями стоите перед дверью, которая ведет в ангар с летательными аппаратами. Вам нужно угнать пепелац, чтобы вернуться на родную Землю, однако двигатель в нем неисправен. Чинить его придется быстро: через один земной час в ангар нагрянет охрана с очередной проверкой. Все кругом ржавое, скрипит и пыхтит (впрочем, испачкаться не получится: ржавчина и шум — результат работы декораторов и специалистов по спецэффектам).

Комната, где проходит квест, выглядит очень реалистично. Поклонники фильма Кин-Дза-Дза без труда узнают неуклюжий (по земным меркам) летательный аппарат.

Его предстоит заправить и установить в нем гравицапу. Сделать это может не только пацак-механик, но и обычный землянин. Ни одна деталь в пепелаце не случайна, надо только догадаться, как ее использовать. Внутри игроки найдут эцих, бандуру, гравицапу и другие памятные предметы из фильма.

  • Угнать пепелац за 60 минут: квест от Кубикулума

Квест рассчитан на взрослых, но и подойдет и для подростков. Дети младше 11 лет тоже могут сыграть в него, но им почти наверняка понадобится помощь взрослых.

Квест — отличный способ скоротать вечер, отметить день рождения или разнообразить свидание. Кроме того, этот вид развлечений поможет развить игрокам логику и внимание.

Больше узнать о квесте от Кубикулума и записаться на него можно на официальном сайте компании.

Тоже интересно

Инопланетяне могут считать Землю необитаемой

Обсудить
СМИ2
Тигр переоценил свои силы в схватке с медведем
Тигр переоценил свои силы в схватке с медведем
Тоже интересно
Как выглядит пустыня Сахара из космоса: фото
Как выглядит пустыня Сахара из космоса: фото
Необычные памятники России
Необычные памятники России