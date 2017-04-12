  • Как волонтеры преображают Прибайкалье
    Фото: Евгений Ракитянский
  • Как волонтеры преображают Прибайкалье
    Фото: Евгений Скворцов
  • Как волонтеры преображают Прибайкалье
    Фото: Евгений Ракитянский
  • Как волонтеры преображают Прибайкалье
    Фото: Евгений Ракитянский
  • Как волонтеры преображают Прибайкалье
    Фото: Евгений Ракитянский
  • Как волонтеры преображают Прибайкалье
    Фото: Евгений Ракитянский
Калейдоскоп

Как волонтеры преображают Прибайкалье

Пятнадцать лет назад восхождение на хребет Хамар-Дабан могло обернуться для туриста гибелью. Сегодня, благодаря усилиям волонтеров один из самых опасных маршрутов на Байкале превратился в удобную и надежную экологическую тропу.
National Geographic Россия
12 апреля 2017 в 17:25
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Слюдянский район, который находится на юго-западном берегу Байкала, изобилует достопримечательностями. Туристов манят к себе Шаманский мыс и горный хребет Хамар-Дабан: там находятся 2090-метровый Пик Черского, озеро Сердце, а неподалеку раскинулись каскады водопадов. Маршрут к этим местам пролегает вдоль горной реки Слюдянка. Несмотря на популярность этого региона, трекинг в окрестностях Хамар-Дабана долгое время оставался небезопасным: не хватало удобных троп и надежных мостов через реку и ее притоки.

Спасатели МЧС и работники местной метеостанции иногда сооружали временные переправы, перекидывая через поток стволы деревьев, однако такие конструкции были опасными и недолговечными — их смывало вместе с первым паводком, а на берегах речек множились пни.

Между тем необходимость в переправах росла год от года: вновь прибывающим туристам приходилось рисковать здоровьем и жизнью, пересекая русло 12 раз на пути к Пику Черского.

  • Как волонтеры преображают Прибайкалье
    Фото: Евгений Скворцов

Перемены к лучшему наступили в 2002 году с появлением Байкальского добровольческого проекта. Волонтеры взялись обустроить регион. Прошло 15 лет, и между городом Слюдянкой и пиком Черского протянулась удобная и надежная тропа, по которой могли пройти не только матерые походники, но даже семейные пары с детьми.

За полтора десятка лет волонтеры построили 15 крупных мостов и несколько мелких переправ, обустроили километры троп, вымостив камнями опасные участки. По всему маршруту добровольцы соорудили обзорные площадки и места для стоянок.

  • Как волонтеры преображают Прибайкалье
    Фото: Евгений Ракитянский

Посвятив годы благоустройству Прибайкалья, участники проекта успели побывать в его самых живописных уголках. Сейчас туроператор «Мой Байкал» проводит туры в окрестностях озера (в том числе по ныне безопасной тропе к Пику Черского).

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