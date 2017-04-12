Как волонтеры преображают Прибайкалье
Слюдянский район, который находится на юго-западном берегу Байкала, изобилует достопримечательностями. Туристов манят к себе Шаманский мыс и горный хребет Хамар-Дабан: там находятся 2090-метровый Пик Черского, озеро Сердце, а неподалеку раскинулись каскады водопадов. Маршрут к этим местам пролегает вдоль горной реки Слюдянка. Несмотря на популярность этого региона, трекинг в окрестностях Хамар-Дабана долгое время оставался небезопасным: не хватало удобных троп и надежных мостов через реку и ее притоки.
Спасатели МЧС и работники местной метеостанции иногда сооружали временные переправы, перекидывая через поток стволы деревьев, однако такие конструкции были опасными и недолговечными — их смывало вместе с первым паводком, а на берегах речек множились пни.
Между тем необходимость в переправах росла год от года: вновь прибывающим туристам приходилось рисковать здоровьем и жизнью, пересекая русло 12 раз на пути к Пику Черского.
Перемены к лучшему наступили в 2002 году с появлением Байкальского добровольческого проекта. Волонтеры взялись обустроить регион. Прошло 15 лет, и между городом Слюдянкой и пиком Черского протянулась удобная и надежная тропа, по которой могли пройти не только матерые походники, но даже семейные пары с детьми.
За полтора десятка лет волонтеры построили 15 крупных мостов и несколько мелких переправ, обустроили километры троп, вымостив камнями опасные участки. По всему маршруту добровольцы соорудили обзорные площадки и места для стоянок.
Посвятив годы благоустройству Прибайкалья, участники проекта успели побывать в его самых живописных уголках. Сейчас туроператор «Мой Байкал» проводит туры в окрестностях озера (в том числе по ныне безопасной тропе к Пику Черского).
Между тем стройка переправ и экотроп продолжается. В 2017 году команда планирует работать возле поселка Култук, а также на тропе от поселка Утулик к пику Порожистому. Кроме того, в этом году Байкальский проект намерен приступить к съемкам реалити-шоу «Сердце Хамар-Дабана» (присоединиться к работе над документальным сериалом могут все желающие).
Организаторы «Байкальского проекта» увлечены идеей воссоздания Великого Чайного пути. Когда-то здесь, по горной цепи Хамар-Дабан, вереницей шли торговые караваны из Китая в Европу. Купцы поднимались на хребет через речные долины Слюдянки, Лангутай и Бабхи (там, где по прошествии многих лет расположатся поселки Култук, Мурино и Утулик).
На сегодняшний день силами волонтеров восстановлен 25-километровый участок Чайного пути с заходом через Слюдянку, однако конец строительства еще далек. Энтузиасты рассчитывают охватить регион сетью экотроп, которые бы проявили рекреационный и историко-культурный потенциал Слюдянского района. Для этого нужны немалые средства, так что поиск спонсоров — постоянная забота организаторов. Эта ссылка — для тех, кто решит поддержать проект рублем.
Пока вы читаете этот текст, подготовка к новому сезону Байкальского проекта идет полным ходом. Имейте в виду: набор волонтеров открыт.
Чтобы посмотреть схему целиком, нажмите на лупу в правом верхнем углу.