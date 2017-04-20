Huawei Watch 2 — работает как часы
Благодаря встроенному 4G модулю наручные часы Huawei Watch 2 могут работать как настоящий смартфон. В их корпус встроены антенны 4G, GPS, Glonass, Wi-Fi и Bluetooth; с их помощью владелец сможет оставаться на связи с коллегами и родными даже во время тренировки в спортзале или пробежки по парку.
Новинка не уступает обычным смартфонам в качестве связи: за это отвечает технология передачи VoLTE и система шумоподавления с двумя микрофонами.
Кроме того, эти часы обладают всеми функциями фитнес-трекера. Акселерометр, гироскоп, барометр, пульсометр, геомагнитный датчик и датчик освещения помогут владельцу следить за состоянием организма во время занятий фитнесом. Например, часы предупредят хозяина об учащении пульса и подскажут, когда ему нужно ускориться или замедлиться.
Управлять устройством можно голосовыми командами или с помощью сенсорного дисплея. AMOLED — «циферблат» с диагональю 1,2 дюйма дает яркую и четкую картинку, а от пыли и влаги его защищает прочное стекло Corning Gorilla Glass. Часы можно использовать в связке с мобильными устройствами на iOS и Android. Одного заряда батареи хватает на 2 суток работы часов в обычном режиме и на 10 часов в режиме тренировок.
Продажи часов Watch 2 в интернет-магазине Huawei начнутся во второй половине апреля.