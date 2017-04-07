  • У «Котиков и Людей» появился свой «Лаунж»
    Фото: kotocafe.ru/basmannaya
  • У «Котиков и Людей» появился свой «Лаунж»
    Фото: kotocafe.ru/basmannaya
  • У «Котиков и Людей» появился свой «Лаунж»
    Фото: Alexander Krasilnikov/Facebook
Калейдоскоп

У «Котиков и Людей» появился свой «Лаунж»

Московское котокафе, помогающее животным из приютов и с улицы обрести новый дом, обзавелось вторым филиалом. Теперь перекусить в компании с мурлыкающим хвостатым соседом можно не только на Гиляровского, но и на Новой Басманной.
National Geographic Россия
7 апреля 2017 в 14:50
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«Недавно заметили во дворе бездомного кота. Грязный, больной. Полезли за ним в мусорный бак — еле достали. Через некоторое время на пороге возникает мужчина в дорогом пальто. «Я юрист, живу в этом доме, — говорит. — Видел из окна, как вы по мусорным бакам лазаете. Чем это вы тут занимаетесь?». Рассказали все как на духу. Суровый юрист оттаял, улыбнулся и пообещал заходить в гости».

У сооснователя нового котокафе «Koshkin Lounge» Александры Губанковой много историй о животных и тех извилистых путях, которыми они попадают в свой новый дом. Одних находят сотрудники кафе, других приносят местные жители, третьих просто подбрасывают на порог. В день открытия, 16 декабря 2016 года, в кафе было 12 пушистых резидентов. Сегодня их число выросло до 32.


Мы помогаем бездомным котам обрести семью и заодно учим гуманному отношению к животным в принципе.

Илья Смирнов, сооснователь «KL»

Как минимум первая часть миссии оказалась выполнимой: за три с половиной месяца работы котокафе нашло новый дом для 11 своих временных постояльцев. Для успеха второй части в кафе проходят «Уроки доброты», целевая аудитория которых — маленькие гости «Лаунжа».

  • Фото: Alexander Krasilnikov/Facebook
  • Фото: Alexander Krasilnikov/Facebook
  • Фото: Alexander Krasilnikov/Facebook
  • Фото: Alexander Krasilnikov/Facebook
  • Фото: Alexander Krasilnikov/Facebook
  • Фото: Alexander Krasilnikov/Facebook
  • Фото: Alexander Krasilnikov/Facebook
  • Фото: Alexander Krasilnikov/Facebook
  • Фото: Alexander Krasilnikov/Facebook

Перед тем, как попасть в «KL», коты получают все необходимые прививки, если требуется — лечение, а затем и ветеринарный паспорт. Заехав на новое место жительства, каждое животное проходит процедуру социализации: владельцы смотрят, как кот реагирует на сородичей и, главное, на людей разного пола и возраста. В довершение всего каждую неделю в кафе приходит государственный ветеринар, проверяющий, все ли в порядке с подопечными Ильи и Александры.

«Koshkin Lounge» работает по принципу антикафе, где оплачивается только время пребывания. Гостей поят чаем и какао, кормят фруктами, печеньем и пирожными — и, разумеется, никакого алкоголя. Впрочем, поглаживанием кошек и уютными посиделками на диване в «Лаунже» не ограничишься: в кафе постоянно проходят мастер-классы, художественные выставки, живые лекции заводчиков и фелинологов. Наконец, вечер каждой субботы в «KL» проходит под живую музыку — от джаза и соула до фолка и босановы.

Правила «Koshkin Lounge» и котодоговор для гостей

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