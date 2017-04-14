Heliopark Thalasso: наедине с природой
Если в вашем распоряжении всего пара дней, посетите Подмосковье: в пути вы проведете лишь пару часов, а оставшееся время сможете посвятить себе. Не будет лишним присмотреться к комплексу Heliopark Thalasso, который находится под Звенигородом, в 45 километрах от Москвы.
Добраться сюда можно по скоростному Новорижскому шоссе; по дороге к воротам парка вам встретится всего пара светофоров.
Здесь дышится намного легче, чем в городе — во многом благодаря местной розе ветров и огромному парку, который окружает отель. Большой тенистый лес скрадывает городской шум, оставляя вас наедине с природой. Неслучайно эта местность считалась популярным местом отдыха еще в прошлом столетии.
Совсем рядом, в 10 минутах езды от отеля, находится жемчужина Подмосковья — знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь. Он расположился на высоком холме, с вершины которого открывается потрясающий вид на окрестности. Зайдите в монастырскую лавку, чтобы попробовать местные кушанья и квас.
К услугам гостей отеля — баня, бассейн, спа-салон, а также специальные беседки, где можно пожарить шашлыки и отдохнуть в кругу друзей. Отправляясь сюда семьей, можете быть уверены: дети не заскучают. Для юных постояльцев работают игровая комната и команда аниматоров.
Больше узнать о гостиничном комплексе можно на официальном сайте Heliopark Thalasso.