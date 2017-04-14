  • Heliopark Thalasso: наедине с природой
  • Heliopark Thalasso: наедине с природой
Калейдоскоп

Heliopark Thalasso: наедине с природой

Идея провести солнечные летние деньки за городом многим покажется заманчивой. Для утомленных жарой горожан отлично подойдет подмосковный отель.
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14 апреля 2017 в 17:59
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Если в вашем распоряжении всего пара дней, посетите Подмосковье: в пути вы проведете лишь пару часов, а оставшееся время сможете посвятить себе. Не будет лишним присмотреться к комплексу Heliopark Thalasso, который находится под Звенигородом, в 45 километрах от Москвы.

Добраться сюда можно по скоростному Новорижскому шоссе; по дороге к воротам парка вам встретится всего пара светофоров.

Здесь дышится намного легче, чем в городе — во многом благодаря местной розе ветров и огромному парку, который окружает отель. Большой тенистый лес скрадывает городской шум, оставляя вас наедине с природой. Неслучайно эта местность считалась популярным местом отдыха еще в прошлом столетии.

Совсем рядом, в 10 минутах езды от отеля, находится жемчужина Подмосковья — знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь. Он расположился на высоком холме, с вершины которого открывается потрясающий вид на окрестности. Зайдите в монастырскую лавку, чтобы попробовать местные кушанья и квас.

  • Heliopark Thalasso: наедине с природой
    Фото: Домалега Олег Михайлович
Повара Heliopark Thalasso готовы радовать постояльцев выпечкой по утрам, а за обедом и ужином — вкуснейшей домашней едой: салатами и всевозможными рыбными и мясными блюдами.

К услугам гостей отеля — баня, бассейн, спа-салон, а также специальные беседки, где можно пожарить шашлыки и отдохнуть в кругу друзей. Отправляясь сюда семьей, можете быть уверены: дети не заскучают. Для юных постояльцев работают игровая комната и команда аниматоров.

Больше узнать о гостиничном комплексе можно на официальном сайте Heliopark Thalasso.

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