Mембранная куртка от Marmot: как это работает
Куртка из мембранной ткани имеет серьезные преимущества перед дождевиками или брезентовыми штормовками. В этом можно убедиться, просто взяв Marmot PreCip в руки: эта куртка очень легкая (весит она около 300 граммов), а в свернутом состоянии легко помещается, например, в боковой карман рюкзака.
Мембранная ткань хорошо защищает от дождя и ветра, однако ее главное назначение — выводить влагу, испаряющуюся с тела (прежде чем та начнет оседать на коже каплями пота).
Это возможно благодаря особой структуре ткани: ее пронизывает огромное количество мельчайших отверстий диаметром в 3 микрона. Они достаточно велики для того, чтобы через них выходил водяной пар, но слишком малы для водяных брызг и капель, поэтому дышащая Marmot PreCip остается непроницаемой для дождя. Такая ткань обладает множеством достоинств, которые порадуют владельца; например, влажные перчатки будут сохнуть, оставаясь в карманах надетой куртки.
В этой модели продумано все до мелочей: отрезок ткани закрывает застежку-молнию спереди куртки, на мажетах расположены липучки, а капюшон можно свернуть и закрепить за воротником. Marmot PreCip, легкая и надежная, подойдет для прогулок в лесу, велопоходов, треккинга по горам, сплавах на байдарках и прочих видов туризма.
Наделив модель солидным списком достоинств, компания Marmot намеренно сделала ее доступной: цена на PreCip выгодно отличает ее от большинства мембранных курток.
В магазине «День Сурка» можно найти разные модификации Marmot PreCip: для мужчин, женщин и детей. Подробнее об этой куртке читайте на официальном сайте магазина.