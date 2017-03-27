Norwegian Cruise Line: морские круизы по программе «все включено»
Туристическая компания Norwegian Cruise Line приглашает российских путешественников совершить морское путешествие в первом классе по тарифу «все включено». Подобные круизы россиянам в новинку, но у европейских путешественников они пользуются немалым спросом.
Пассажиры океанского лайнера всегда найдут, чему посвятить свой досуг. На борту найдется все: от водных горок на верхней палубе до спектаклей в уютном зрительном зале.
Опытные путешественники уверяют: морской воздух улучшает аппетит. К услугам пассажиров Norwegian Cruise Line — целых три ресторана. Кроме того, в специальных каютах несколько раз в день накрывают шведские столы, а на палубе готовят барбекю. Отличным дополнением к жаркому может стать бокал изысканного вина, пива или коктейля, а юным путешественникам официанты предложат сок и лимонад. За завтраком, обедом или ужином профессионые бариста приготовят капучино или американо из лучших сортов кофе. Кстати, трехразовое питание и чаевые для официантов уже включены в стоимость круиза.
Несмотря на внушительный список развлечений, компания намеренно сделала программу доступной. Стоимость круиза может приятно удивить тех, кто раньше считал морское путешествие неподходящей идеей для отпуска.
Старт продаж назначен на 3 апреля 2017 года. Отправиться в круиз по новой программе можно будет на любом лайнере компании (за исключением Norwegian Sky: на этом судне действует особая система оплаты бара). Узнать точную программу круизов и забронировать каюту можно на официальном сайте Norwegian Cruise Line.