  • Ближе не бывает: Virry представил виртуальное сафари по саванне
  • Ближе не бывает: Virry представил виртуальное сафари по саванне
  • Ближе не бывает: Virry представил виртуальное сафари по саванне
Калейдоскоп

Ближе не бывает: Virry представил виртуальное сафари по саванне

Детский образовательно-развлекательный проект Virry пришел в PlayStation VR.
Virry
23 марта 2017 в 12:24

Virry VR для PlayStation VR — виртуальный мир дикой природы, только что поступивший в продажу в PlayStation Store, отправит игроков в виртуальное сафари по африканской саванне. Пользователи взаимодействуют с настоящими животными в их среде обитания: кормят дикого льва мясом, слонов угощают их излюбленным лакомством — колючими ветками акации, приманивают пугливых зебр и принимают грязевые ванны с носорогами. Те, кого пугают настолько близкие контакты с животными, могут просто посидеть и расслабиться на берегу африканской речки, посмотреть на водопад.

Живые камеры Virry VR позволяют наблюдать за жизнью и повадками животных в любое время суток, 24/7.

Virry VR — это тот случай, когда технология виртуальной реальности дает человеку близко пообщаться с дикой природой, не доставляя при этом беспокойства животным. Все животные отсняты в 4K-качестве в кенийском заповеднике LEWA Wildlife Conservancy, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Команда Virry VR подобралась к животным так близко, что порой приходилось вытирать их слюну с объективов камеры.

Virry погружает игроков в жизнь настоящих животных, развивает любознательность, эмпатию и желание помогать. Одновременно с этим, Virry способствует лучшему пониманию окружающего мира, природы и необходимости ее охраны.

Светлана Драгаева, исполнительный директор Virry и Fountain Digital Lab.

В Virry VR включен образовательный элемент — викторины о животных и информация о сохранении исчезающих видов. Читать далее

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