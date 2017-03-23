Ближе не бывает: Virry представил виртуальное сафари по саванне
Virry VR для PlayStation VR — виртуальный мир дикой природы, только что поступивший в продажу в PlayStation Store, отправит игроков в виртуальное сафари по африканской саванне. Пользователи взаимодействуют с настоящими животными в их среде обитания: кормят дикого льва мясом, слонов угощают их излюбленным лакомством — колючими ветками акации, приманивают пугливых зебр и принимают грязевые ванны с носорогами. Те, кого пугают настолько близкие контакты с животными, могут просто посидеть и расслабиться на берегу африканской речки, посмотреть на водопад.
Живые камеры Virry VR позволяют наблюдать за жизнью и повадками животных в любое время суток, 24/7.
Virry VR — это тот случай, когда технология виртуальной реальности дает человеку близко пообщаться с дикой природой, не доставляя при этом беспокойства животным. Все животные отсняты в 4K-качестве в кенийском заповеднике LEWA Wildlife Conservancy, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Команда Virry VR подобралась к животным так близко, что порой приходилось вытирать их слюну с объективов камеры.
Virry погружает игроков в жизнь настоящих животных, развивает любознательность, эмпатию и желание помогать. Одновременно с этим, Virry способствует лучшему пониманию окружающего мира, природы и необходимости ее охраны.
Светлана Драгаева, исполнительный директор Virry и Fountain Digital Lab.
В Virry VR включен образовательный элемент — викторины о животных и информация о сохранении исчезающих видов. Читать далее
Джереми Бейленсон, директор и основатель The Virtual Human Interaction Lab1, Стэнфордский Университет (https://vhil.stanford.edu), протестировал Virry VR одним из первых: «Я видел тысячи разных видео в VR, но Virry VR удалось создать совершенно невероятный эффект дикой природы из всех, что я видел. Я наблюдал за огромным носорогом практически сидя в вместе с ним в одной луже, дал львице лизнуть мое лицо (она так проверяет достаточно ли я съедобен?) — это одни из самых крутых вещей, которые я делал в VR на сегодняшний день».
Первый релиз включает VR-experience со львицей, верветками, зебрами, слонами, гиеной, леопардом и носорогами. Второй релиз состоится в конце весны и представит пользователям жирафа, гепарда, бабуинов, слонов. В нем появится распознавание звука.
Проект Virry VR следует за успешным запуском мобильного приложения Virry для детей от трех лет, победителя премий BAFTA и Webby. Русскую версию мобильного Вирри озвучивал Николай Дроздов.