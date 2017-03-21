Калейдоскоп

Как управлять аудиторией в Интернете

30−31 марта в Москве пройдет конференция «eTarget. Технологии управления аудиторией в Интернете».
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21 марта 2017 в 16:03
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  • Как управлять аудиторией в Интернете

Более 50 экспертов из крупных компаний, представителей рекламных систем и ведущих агентств расскажут, как с помощью технологий увеличивать продажи, повышать лояльность клиентов и защищать репутацию компанию в Интернете.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Управление покупательской активностью, запуск новых продуктов, работа с сезонным спросом и повышение продаж.

Стратегии: как транслировать ценности бренда, повышать узнаваемость, формировать имидж и спрос.

Управление восприятием в Сети: как воздействовать на аудиторию и реагировать на информационные атаки.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКЛАДЫ

Игорь Ашманов (управляющий партнер «Ашманов и партнеры») объяснит, какие пользовательские данные правильно называть большими, где и как их собирают и хранят, в чем специфика обработки этих данных и какую полезную информацию для бизнеса из них можно извлечь.

Андрей Волков (Head of social media, Leroy Merlin Восток) и Всеволод Шеховцев (генеральный директор, «Апрель») выступят с совместным докладом. Волков расскажет о внутреннем проекте Leroy Merlin «Честный отзыв». Вы узнаете, как генерировать отзывы о своей компании без дополнительного бюджета и контролировать качество товара благодаря мониторингу и агрегации отзывов о продукции. Шеховцев поделится опытом подключения агентства к работе Leroy Merlin Восток с обратной связью от клиентов и познакомит с технологиями и креативными механиками для управления репутацией.

Инна Асаре (начальник отдела клиентского опыта в социальных сетях, Финансовая группа БКС) расскажет, как применение автоматизированной системы мониторинга клиентских мнений в Интернете помогло компании оперативно измерять клиентскую лояльность, наблюдать ее динамику в реальном времени и своевременно реагировать на возникающие риски в социальных медиа.

О ЧЕМ ЕЩЕ БУДУТ ГОВОРИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ Читать далее

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