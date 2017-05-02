Замороженные десерты от Cheese-cake.ru
Американские чизкейки из сыра Филадельфия, итальянские пирожные, французские макаруны, бельгийское мороженое — любой из этих десертов компания Cheese-cake.ru может доставить к вам домой.
Заказ не обязательно делать накануне праздника: все десерты прошли цикл шоковой заморозки и могут дожидаться своего часа в течение 12 месяцев. Перед тем, как подать десерт на стол, его нужно будет просто достать из холодильника и дать ему оттаять. Каждый торт поделен на ломтики, поэтому вы всегда сможете достать нужное количество порций, не размораживая его целиком.
Одной порции нужно 15−25 минут, чтобы полностью оттаять, а срок разморозки целого десерта составляет 6−10 часов.
Вместо консервантов компания использует метод быстрого охлаждения продукта — шоковую заморозку. Из-за резкого перепада температуры содержащаяся в десерте влага застывает в виде мельчайших кристалликов. Эта технология уничтожает бактерии и исключает потерю влаги при хранении. Во время обычной заморозки в еде образуются макрокристаллы льда, которые деформируют ее: из-за этого продукт выглядит рыхлым и водянистым, а большая часть полезных свойств утрачивается. Десерт, прошедший шоковую заморозку, может храниться в холодильнике целый год, а после разморозки сохранит свой цвет и вкус.