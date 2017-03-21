«Крымский Бриз» как лучший эко-отель России
Концепция экологического туризма появилась на свет в 70-х годах прошлого века и обрела силу к началу третьего тысячелетия. Основной принцип «зеленого» туризма остается неизменным — все участники процесса, от путешественников и местных жителей до туроператоров и представителей гостиничного бизнеса, заинтересованы в сохранении природной среды как места работы и отдыха.
Основанная в 2011 году пятизвездочная Резиденция «Крымский Бриз» стала первым люксовым эко-отелем на полуострове. В 2017 году она второй раз подряд завоевала титул лучшего эко-отеля России по версии Russian Hospitality Awards. На территории реликтового парка, в котором расположился отель, произрастает более 200 видов редких деревьев и растений. Там можно встретить итальянские сосны, оливковые деревья, можжевеловые и лавандовые поляны; повсюду яркие пятна цветочных картин. Гости, уставшие от пеших прогулок, могут продолжить путешествие по огромной живописной территории на специальных эко-мобилях.
В основе ценностей философии «Крымского Бриза»: экологичность, использование современных энергосберегающих технологий и сохранение окружающей среды. «Зеленые» технологии воплощены во множестве деталей: в интерьере и экстерьере Резиденции используются только натуральные материалы и ткани, в номерах — энергосберегающие лампы.
Особо стоит отметить подход отеля к использованию водных ресурсов. В числе главных особенностей — фильтрация и смягчение воды природными минералами и использование новых рассеивателей, что значительно уменьшает потребление воды, а также использование органических моющих средств, соответствующим международным стандартам.
Близость к природе предопределила страсть шеф-повара к терруарной кухне, представленной в ресторанах отеля. Гостям подают выращенные в естественных условиях и собранные садоводами Резиденции овощи, фрукты, оливки, домашние сыры собственного производства. Свежевыловленные дары Черного моря доставляют прямо к причалу отеля.
Чем еще заняться в «Крымском Бризе»:
• порелаксировать в La Fontana, спа-центре мирового класса;
• продегустировать в фитобаре сорта чая, собранного в горных долинах Крыма специально для гостей Резиденции;
• попариться в бане с панорамным видом на море;
• посетить часовню Сергия Радонежского;
• оторваться на концерте, посетить мастер-классы специалистов, погулять на отмечании русских национальных праздников и многое другое.
Узнайте больше на официальном сайте 5* Резиденции «Крымский Бриз».