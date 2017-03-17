Названы победители конкурса «Россия глазами дронов»
Конкурс стартовал 1 декабря 2016 года. В течение двух месяцев участники присылали свои работы на сайт конкурса. На 200 загруженных видеороликах были запечатлены российские пейзажи — от Калининграда до Дальнего Востока и от Архангельска до Чеченской Республики. Одновременно шло зрительское голосование: более 300 000 человек посетили сайт конкурса, чтобы отдать свой голос за понравившуюся работу.
В список финалистов вошли фавориты зрителей и жюри — 15 лучших видеозаписей.
Голосование продолжалось с 1 февраля по 1 марта 2017 года. В ходе завершающего этапа были определены три работы, набравшие максимальное число голосов. Награждение победителей прошло две недели спустя, 15 марта 2017 года, на выставке технологий SMIT.
Первое место заняла работа Григория Колодяжного из Пятигорска. Видеоролик принес автору главный приз — поездку на международные гонки беспилотников Seoul Drone Race World Cup, который пройдет 19−21 мая 2017 года в Сеуле.
Приз за второе место — дрон — достался Павлу Бухарина из Ижевска.
Заняв третье место, Станислав Навоев из Костромы получил смартфон.
Организаторами проекта выступили крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ», Некоммерческое партнерство «Содействие продвижению и использованию навигационных технологий» и телеканал Life.