Бытовая техника Hoover — стирка на новом уровне
Новые стиральные и сушильные машины Hoover принадлежат к двум сегментам: Dynamic Next и Dynamic Wizard. И теми, и другими можно управлять с помощью телефона или планшета.
Dynamic Next совместимы с устройствами Android. Указав цвет и тип ткани, приложите гаджет к машинке: умная техника сама определит, какой режим стирки подойдет вашей одежде. Кроме того, она уведомит хозяина, когда понадобится промыть фильтр или запустить цикл очистки. Моделями Dynamic Wizard можно управлять удаленно через сеть Wi-Fi (поддерживаются как Android, так и iOS-устройства).
Последняя разработка инженеров Hoover — технология All in One — позволяет загружать в машинку любую одежду, не сортируя ее по цвету и типу ткани. Загрязнения с нее удаляет струя воды, смешанная с моющим средством и направленная в центр барабана. Температура воды всего 20 °C, так что одежда не полиняет и не «сядет». Такой режим стирки занимает 59 минут вместо привычных 2−3 часов.
В 2017 компания выпустила пять стиральных машин самых разных габаритов: от узкой стиральной машины, которая при глубине корпуса 34 см вмещает в себя 6 кг белья, и машина глубиной 60 см, вмещающая до 13 кг.
В линейку также входят две стирально-сушильных машины Dynamic Next и Dynamic Wizard (с загрузкой 8 и 11 кг соответственно) и сушильная Dynamic Mega. Последнюю отличает специальный лоток, где скапливается влага, испарившаяся с одежды. По замыслу разработчиков, сэкономленная вода пригодится в быту, например, для полива цветов.
Новинки оснащены инверторным мотором. В нем нет трущихся частей — щеток; его вал вращается под действием электромагнитного поля. Такой двигатель потребляет меньше энергии, работает тише и служит в четыре раза дольше обычного электрического.
Модели этого года унаследовали фирменную черту стиральных машин Hoover — большой сверкающий хромированный люк, который ярко выделяется на бело-дымчатом корпусе. ЖК-дисплей на панели управления стал ярче и контрастнее: теперь ни одна деталь не ускользнет от вашего внимания.
Candy Hoover Group — европейский производитель крупной и мелкой бытовой техники. На российском рынке, помимо международных брендов Candy и Hoover, компанию представляет локальный бренд Вятка. Ознакомиться со всем модельным рядом Candy можно на официальном сайте компании.