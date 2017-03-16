  • Вокруг света за 60 дней
    Фото: shineroundtheworld / Facebook.com
  • Вокруг света за 60 дней
    Фото: olegsharpatiy / Facebook.com
  • Вокруг света за 60 дней
    Фото: olegsharpatiy / Facebook.com
Калейдоскоп

Вокруг света за 60 дней

Команда искателей приключений Shine исповедует особый подход к путешествиям. Сейчас они готовят новый проект и приглашают 100 предпринимателей и знаменитостей со всего мира в двухмесячную поездку по пяти континентам.
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16 марта 2017 в 19:09
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Каждый, кто готов пуститься на поиски приключений, может присоединиться к Shine. Однако сначала стоит узнать принципы, которых придерживаются члены команды.

1. Начинать знакомство с новыми городами следует с погружения в их повседневную жизнь, а не с прогулки по популярным местам.

Туристическая индустрия унифицирует страны, лишая их индивидуальных черт. Многие убеждались в этом, обнаруживая типовые достопримечательности и стандартные гостиницы по всему миру. Увидеть подлинное лицо страны можно, заглянув за эти «туристические декорации».

2. Путешествовать в группе дешевле.

Как правило, путешествовать одному дороже, чем в компании. Опытные организаторы всегда подскажут, как выбрать выгодные тарифы, скорректировать маршрут или разделить расходы на логистику, питание и развлечения между всеми участниками.

3. Путешествия позволяют получить впечатления, недоступные домоседам.

Благодаря всемирной сети каждый из нас может полюбоваться красотами планеты, не покидая квартиры. Однако доступность информации придает личному переживаниям особую ценность. Путешественники познают мир не с экранов, а на собственном опыте.

4. Любителям путешествий небезразлично будущее планеты.

Каждая поездка расширяет картину мира. С ходом времени путешественник перестает целиком принадлежать одной-единственной стране, зато начинает ощущать себя гражданином всего мира. Такая жизненная позиция обязывает бережнее относиться к природным и культурным памятникам.

  • Вокруг света за 60 дней
    Фото: olegsharpatiy / Facebook.com

Эти четыре правила команда Shine старается донести до каждого туриста, примкнувшего к ней в поисках приключений. Сейчас она готовится к своему самому масштабному проекту: коллективному путешествию вокруг земного шара.

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