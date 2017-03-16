Вокруг света за 60 дней
Каждый, кто готов пуститься на поиски приключений, может присоединиться к Shine. Однако сначала стоит узнать принципы, которых придерживаются члены команды.
1. Начинать знакомство с новыми городами следует с погружения в их повседневную жизнь, а не с прогулки по популярным местам.
Туристическая индустрия унифицирует страны, лишая их индивидуальных черт. Многие убеждались в этом, обнаруживая типовые достопримечательности и стандартные гостиницы по всему миру. Увидеть подлинное лицо страны можно, заглянув за эти «туристические декорации».
2. Путешествовать в группе дешевле.
Как правило, путешествовать одному дороже, чем в компании. Опытные организаторы всегда подскажут, как выбрать выгодные тарифы, скорректировать маршрут или разделить расходы на логистику, питание и развлечения между всеми участниками.
3. Путешествия позволяют получить впечатления, недоступные домоседам.
Благодаря всемирной сети каждый из нас может полюбоваться красотами планеты, не покидая квартиры. Однако доступность информации придает личному переживаниям особую ценность. Путешественники познают мир не с экранов, а на собственном опыте.
4. Любителям путешествий небезразлично будущее планеты.
Каждая поездка расширяет картину мира. С ходом времени путешественник перестает целиком принадлежать одной-единственной стране, зато начинает ощущать себя гражданином всего мира. Такая жизненная позиция обязывает бережнее относиться к природным и культурным памятникам.
Эти четыре правила команда Shine старается донести до каждого туриста, примкнувшего к ней в поисках приключений. Сейчас она готовится к своему самому масштабному проекту: коллективному путешествию вокруг земного шара.
В предприятии примут участие 100 человек. Некоторые из них пройдут весь намеченный маршрут, другие — его часть. Узнать о ходе экспедиции и присоединиться к ней можно, перейдя на сайт проекта. Там же можно узнать о других поездках Shine. Кроме грядущей кругосветки, команда готова предложить всем желающим 50 туров по всему миру.
К сегодняшнему дню компания накопила солидный опыт. На счету ее основателя — 103 страны и 2 кругосветных путешествия. Члены команды уже посетили около трех десятков стран, обогатились знанием нескольких языков и опытом в журналистике — навыками, которые всегда пригодятся путешественнику-писателю.
Сейчас Shine возлагают большие надежды на онлайн-платформу. В их планах — собрать здесь самую актуальную информацию о всевозможных групповых турах, их расписание, стоимость и так далее. Компания рассчитывает, что площадка объединит более 200 000 туроператоров по всему свету.