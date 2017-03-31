Байкал: на пределе возможностей
Путешествие к Малому морю было вторым приключением ребят: четырьмя месяцами ранее завершилась их фотоэкспедиция по Кавказскому хребту.
Название для экспедиций — «На пределе» — было выбрано неслучайно: проект был призван вдохновить людей отважиться на подвиги и действовать на пределе своих возможностей. Чтобы запечатлеть красоты Кавказа и Байкала, подросткам пришлось совершить восхождение на горную вершину по размытым тропам и пересечь ледяную байкальскую пустыню.
«Однажды машины забуксовали посреди Байкала, вдали от всех населенных пунктов. Группе пришлось выталкивать их вручную, чтобы продолжить движение», — вспоминал присоединившийся к поездке блогер Рома Желудь.
В непростых путешествиях участникам экспедиции помогал шеф-фотограф «National Geographic Россия» — Андрей Каменев. Он работал над маршрутами, помогал отыскивать интересные ракурсы и живописные места, давал мастер-классы по пейзажной фотографии и делился историями об окрестностях и местных жителях.
Преодолев трудности экспедиции, подростки вернулись в столицу с ценными трофеями: снимками ледяного Байкала. Девять подростков с особым развитием и особенными талантами превзошли самих себя.
Юные фотографы представят свои снимки 4−6 апреля на отчетной выставке в Москве. Там же состоится премьера документального фильма о событиях двух фотоэкспедиций: байкальского тура и поездки в Кавказские горы.
Кроме того, на мероприятии будут представлены 4 интерактивные инсталляции, с помощью которых посетители смогут в буквальном смысле встать на место фотографа, попробовать повторить снимок и узнать, какие истории скрывает за собой каждый кадр.
В экспедициях приняли участие подопечные «FotoCh»:
• Денис Мокин, 19 лет;
• Анастасия Огнерубова, 18 лет;
• Наталья Косых, 18 лет;
• Ирина Радименкова, 18 лет; Читать далее
• Иван Иванов, 20 лет;
• Глеб Гришанов, 19 лет;
• Андрей Делягин, 14 лет;
• Екатерина Парнева, 15 лет;
• Марина Остапенко, 17 лет.
Все подробности о грядущей фотовыставке можно узнать на странице в Facebook или профиле Instagram. Узнать о деятельности центра FotoCh, а также поддержать его участников и подопечных можно на официальном сайте фонда.
Команда «На пределе» выражает особую благодарность за помощь в организации экспедиций компании Mitsubishi («ММС Рус»), компании Aviasales, курорту «Роза Хутор» и бренду Kryptek, фотобанку Lori.ru и ресурсу planetpics.ru.
Интерактивная фотовыставка «На пределе»
Где? ул. Воздвиженка, 5/25; Аптекарский приказ Музея архитектуры имени А.В. Щусева
Когда? 4−6 апреля