  • Байкал: на пределе возможностей
  • Байкал: на пределе возможностей
  • Байкал: на пределе возможностей
Калейдоскоп

Байкал: на пределе возможностей

В первую неделю весны, 1−5 марта 2017 года, к берегам Байкала отправилась фотоэкспедиция. Ее главными героями стали юные фотографы — подопечные детско-юношеского реабилитационного центра визуальных искусств «FotoCh child&charity».
Партнерский материал
31 марта 2017 в 19:34
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Путешествие к Малому морю было вторым приключением ребят: четырьмя месяцами ранее завершилась их фотоэкспедиция по Кавказскому хребту.

Название для экспедиций — «На пределе» — было выбрано неслучайно: проект был призван вдохновить людей отважиться на подвиги и действовать на пределе своих возможностей. Чтобы запечатлеть красоты Кавказа и Байкала, подросткам пришлось совершить восхождение на горную вершину по размытым тропам и пересечь ледяную байкальскую пустыню.

«Однажды машины забуксовали посреди Байкала, вдали от всех населенных пунктов. Группе пришлось выталкивать их вручную, чтобы продолжить движение», — вспоминал присоединившийся к поездке блогер Рома Желудь.

В непростых путешествиях участникам экспедиции помогал шеф-фотограф «National Geographic Россия» — Андрей Каменев. Он работал над маршрутами, помогал отыскивать интересные ракурсы и живописные места, давал мастер-классы по пейзажной фотографии и делился историями об окрестностях и местных жителях.

  • Байкал: на пределе возможностей

Преодолев трудности экспедиции, подростки вернулись в столицу с ценными трофеями: снимками ледяного Байкала. Девять подростков с особым развитием и особенными талантами превзошли самих себя.

Юные фотографы представят свои снимки 4−6 апреля на отчетной выставке в Москве. Там же состоится премьера документального фильма о событиях двух фотоэкспедиций: байкальского тура и поездки в Кавказские горы.

Кроме того, на мероприятии будут представлены 4 интерактивные инсталляции, с помощью которых посетители смогут в буквальном смысле встать на место фотографа, попробовать повторить снимок и узнать, какие истории скрывает за собой каждый кадр.

В экспедициях приняли участие подопечные «FotoCh»:

• Денис Мокин, 19 лет;

• Анастасия Огнерубова, 18 лет;

• Наталья Косых, 18 лет;

• Ирина Радименкова, 18 лет; Читать далее

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