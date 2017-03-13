  • Гости отелей Waldorf Astoria за рулем последних моделей Lamborghini
  • Гости отелей Waldorf Astoria за рулем последних моделей Lamborghini
  • Гости отелей Waldorf Astoria за рулем последних моделей Lamborghini
Калейдоскоп

Гости отелей Waldorf Astoria за рулем последних моделей Lamborghini

Вот уже третий год гостиничная сеть Waldorf Astoria дарит своим постояльцам возможность поучаствовать в тест-драйве знаменитых спортивных автомобилей.
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13 марта 2017 в 11:01
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Гости отелей, сев в водительские кресла прославленных спорткаров, смогут проехаться на них под руководством профессиональных инструкторов.

Пробные заезды пройдут в разных точках земного шара. Их маршруты проложены вдоль главных местных достопримечательностей и исторических памятников. Даты тест-драйвов также выбраны неслучайно. Например, заезды 17−19 марта приурочены к американскому теннисному турниру BNP Paribas Open.


Вот график тест-драйвов 2017 года:

• 17−19 марта — La Quinta Resort & Club, Калифорния, США — одновременно с тенниснным турниром BPN ParibasOpen в городе Индиан-Уэллс;
• 12−14 мая — Waldorf Astoria Chicago, Иллинойс, США — в сотрудничестве с программой World of Lamborghini;
• 14−16 июля — Trianon Palace Versailles, Версаль, Франция — заезд приурочен к празднованию Дня Бастилии;
• 28−30 июля — Rome Cavalieri, Рим, Италия;
• 25−27 августа — Waldorf Astoria Edinburgh, Эдинбург, Шотландия — в ходе Эдинбургского международного фестиваля;
• 3−5 ноября — Boca Raton Resort & Club Флорида, США — в ходе яхтенной выставки Fort Lauderdale Boat Show;
• 16−18 ноября — Waldorf Astoria Dubai — Palm Jumeirah Дубай, ОАЭ — в рамках Дубайского международного автосалона.

  • Гости отелей Waldorf Astoria за рулем последних моделей Lamborghini

Кроме того, в каждом из отелей гости смогут опробовать маршруты других городов при помощи очков виртуальной реальности GearVR Oculus. Новейшие технологии позволят всем желающим переместиться в лучшие отели Waldorf Astoria и совершить виртуальные поездки по городам.

Чтобы больше узнать о предстоящих заездах и получить информацию о других программах WaldorfAstoria, посетите официальный сайт компании.

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