Гости отелей Waldorf Astoria за рулем последних моделей Lamborghini
Гости отелей, сев в водительские кресла прославленных спорткаров, смогут проехаться на них под руководством профессиональных инструкторов.
Пробные заезды пройдут в разных точках земного шара. Их маршруты проложены вдоль главных местных достопримечательностей и исторических памятников. Даты тест-драйвов также выбраны неслучайно. Например, заезды 17−19 марта приурочены к американскому теннисному турниру BNP Paribas Open.
Вот график тест-драйвов 2017 года:
• 17−19 марта — La Quinta Resort & Club, Калифорния, США — одновременно с тенниснным турниром BPN ParibasOpen в городе Индиан-Уэллс;
• 12−14 мая — Waldorf Astoria Chicago, Иллинойс, США — в сотрудничестве с программой World of Lamborghini;
• 14−16 июля — Trianon Palace Versailles, Версаль, Франция — заезд приурочен к празднованию Дня Бастилии;
• 28−30 июля — Rome Cavalieri, Рим, Италия;
• 25−27 августа — Waldorf Astoria Edinburgh, Эдинбург, Шотландия — в ходе Эдинбургского международного фестиваля;
• 3−5 ноября — Boca Raton Resort & Club Флорида, США — в ходе яхтенной выставки Fort Lauderdale Boat Show;
• 16−18 ноября — Waldorf Astoria Dubai — Palm Jumeirah Дубай, ОАЭ — в рамках Дубайского международного автосалона.
Кроме того, в каждом из отелей гости смогут опробовать маршруты других городов при помощи очков виртуальной реальности GearVR Oculus. Новейшие технологии позволят всем желающим переместиться в лучшие отели Waldorf Astoria и совершить виртуальные поездки по городам.
Чтобы больше узнать о предстоящих заездах и получить информацию о других программах WaldorfAstoria, посетите официальный сайт компании.