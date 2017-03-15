Six Senses Laamu: в сердце Индийского океана
К услугам постояльцев острова-курорта Six Senses Laamu — любая из 96 вилл, построенных из экологически чистых материалов. Некоторые из них прячутся за стволами пальм в сердце острова, другие стоят на сваях прямо на океанском побережье.
Окрестные воды сулят отдыхающим массу впечатлений. Инь Ян, самая популярная волна для серфинга на Мальдивах, проходит возле острова Хитхадху. Он находится по соседству с отелем, так что постояльцы могут добраться сюда на катере всего за 10 минут. Возле атолла есть и места со спокойными волнами, которые подойдут для начинающих спортсменов.
Если же вы предпочитаете серфингу солнечные ванны, то белоснежный песчаный пляж — к вашим услугам. Не разочаруются и любители подводного плавания: их ждут пестрые коралловые рифы, тропические рыбы всех оттенков и форм, морские черепахи и дельфины. Участники дайвинг-туров смогут встретить и других обитателей океана: китовых акул и «морских дьяволов» — мант. Кстати, посетив атолл с конца октября по начало марта, вы сможете понаблюдать за тем, как только что вылупившиеся из яиц черепашата спешат к морским волнам.
На острове работают три ресторана. Местные повара готовят блюда западной и восточной кухни из органических продуктов, выращенных прямо на острове. Любителям сладкого стоит посетить студию мороженого: в меню они найдут более 40 сортов (например, клубничное с черным перцем, мороженое из козьего сыра с апельсиновым мармеладом или сорбет из васаби со сметаной).
На побережье разместился спа-салон, который всегда открыт для ценителей массажа и ароматерапии. Растительные масла, расслабляющие и тонизирующие смеси, которые используются в процедурах, составлены знатоками своего дела из натуральных ингредиентов. В число услуг, которые доступны гостям отеля, входят массажи с кокосовым маслом и компрессы с минеральным песком.
За время, проведенное на архипелаге, можно познакомиться музыкальными и кулинарными традициями островитян. Услышать народные мотивы можно, например, на концерте «боду беру» (что в переводе означает «большие барабаны»), а научиться готовить национальные мальдивские блюда — на кулинарных классах.
Здесь, на Мальдивах, можно начать день с пикника на необитаемом острове, а завершить его за стойкой бара или в отдаленном уголке пляжа. Там, в уединении, можно полюбоваться созвездиями, посмотреть любимый фильм или помедитировать в предрассветной тишине.
Посетив официальный сайт курорта, вы узнаете, чему еще можно посвятить свой досуг в отеле Six Senses Laamu.