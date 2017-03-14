Секреты экономии на канале «Ю»
Как накопить на отпуск за счет бытовых услуг? Как съездить отдохнуть вдвоем на 3 дня в Санкт-Петербург за 2 тысячи рублей? Ответы на эти вопросы знают участники проекта «Диета для бюджета».
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14 марта 2017 в 12:21
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В каждом выпуске программы Антон Комолов будет знакомиться с российскими семьями, которые относятся к тратам внимательнее, чем их соотечественники. Гости программы уверены: бережливый человек может позволить себе больше, чем его расточительный сосед.
Герои будут давать советы, как свести расходы к минимуму, а ведущий, проверив их инструкции на собственном опыте, узнает, насколько они эффективны. Узнав эти подсказки, зрители программы наверняка выберут что-то полезное и для себя.
Программа выходит по воскресеньям в 11:00 на канале «Ю».