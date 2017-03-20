  • 10 ужасных научных экспериментов
    Кадр из фильма «Лекарство от здоровья». Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
  • 10 ужасных научных экспериментов
    Гениальный ученый Никола Тесла. Фото: www.wikipedia.org
  • 10 ужасных научных экспериментов
    Зигмунд Фрейд, отец психоанализа. Фото: commons.wikimedia.org
  • 10 ужасных научных экспериментов
    Кадр из фильма «Лекарство от здоровья». Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
Калейдоскоп

10 ужасных научных экспериментов

Последствия научных опытов могут быть непредсказуемы. Мужчина, которого воспитывали как девочку, заканчивает жизнь самоубийством. Принимающие в эксперименте по изучению сифилиса люди заражают своих родственников. В преддверии выхода на экраны блокбастера «Лекарство от здоровья» Nat-geo.ru и «Двадцатый Век Фокс СНГ» рассказывают о 10 научных опытах, превратившихся в кошмар.
Партнерский материал
20 марта 2017 в 12:35
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С тех пор, как тысячи лет назад врачи стали сверлить дырки в черепе больных при появлении у них первых признаков насморка, ученые всегда относились к экспериментам как к необходимому злу во благо науки и всеобщего прогресса.

Помимо широко известных опытов (например, операций, проводимых Йозефом Менгеле на узниках в концлагере Освенцим), есть множество других не менее страшных и будоражащих воображение, о которых мы знаем крайне мало.

Эксперимент Хофлинга с медсестрами

Не укладывается в голове, как весь мир мог спокойно наблюдать за массовым убийством миллионов невинных людей по прихоти одного диктатора. Этим вопросом человечество стало задаваться после окончания Второй мировой войны, косвенно обвиняя некоторые европейские страны в потакании нацистскому режиму. Тем не менее, этому факту есть научное объяснение: людям свойственно идти на поводу у более авторитетных личностей.

В доказательство этой теории психиатр Чарльз Хофлинг провел эксперимент на выявление природы человеческого послушания. В 1966 году он обзванивал сестринские пункты в больницах разного типа и, представляясь одним из врачей, давал распоряжение: вколоть тем или иным пациентам 20 мг сильнодействующего препарата Астротена, что вдвое превышает допустимую дозу в 10 мг. Все медсестры осознавали смертельную опасность такого укола, но их это не остановило. 21 медсестра из 22 принимавших участие в эксперименте с радостью выполнила предписание врача, с которым даже не была знакома.

Таким образом, Хофлинг доказал, что на действия конкретного человека может повлиять авторитет более значимой личности, даже если заведомо известно, что она, личность, не права. К счастью, никто из пациентов не пострадал — медсестер вовремя остановили. Читать далее

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