  • Индийские дни в Москве
  • Индийские дни в Москве
Калейдоскоп

Индийские дни в Москве

Индийский фестиваль пройдет в столичном универмаге «Цветной» с 13 марта по 9 апреля.
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13 марта 2017 в 09:18
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В программе фестиваля — ежедневные бесплатные занятия по йоге и медитации, а также мастер-классы по приготовлению национальных индийских блюд.

Преподаватели студии Be Yoga проведут занятия йогой по методике индийского аюрведического курорта Swa Swara. В соседнем кафе Have A Nice Day будет действовать специальное меню от шеф-повара Swa Swara Джоя Мэтью, которое объединяет правила здорового питания и индийские кулинарные традиции.

На ярмарке можно будет найти разнообразные украшения и сувениры, специи, чай и сладости. Там же гости выставки смогут познакомиться с искусством мехенди, украсив руки индийскими орнаментами.

На фестивале пройдут кулинарные мастер-классы, а также лекции доктора-ароматерапевта Рани Аль-Анати, посвященные аюрведическому питанию и ароматическим маслам.

  • Индийские дни в Москве

15 марта в 19:00 посетители выставки смогут побеседовать с доктором Нидишем Наиром — одним из главных врачей аюрведической клиники Калари Расаяна. Он приобщился к традиционной индийской медицине еще в детстве, ассистируя старшим членам своей семьи и перенимая их опыт.

Повзрослев, Нидиш Наир получил образование на факультете аюрведической медицины и хирургии в университете медицинских наук Раджив Ганди и получил солидную практику в оздоровительных центрах Нью-Дели, Джайпура и Варанаси.

О других мероприятиях грядущей выставки можно узнать на странице магазина в Facebook.

Когда? 13 марта — 9 апреля 2017
Где? Универмаг «Цветной», Цветной бульвар 15, стр. 1, 5 этаж. Маркет фермерских и органических продуктов foodmarket, кафе здоровой еды Have A Nice Day.

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