  • Уроки русской росписи
    Жостовская роспись Фото: studiagolubeva.com
  • Уроки русской росписи
    Фото: studiagolubeva.com
Калейдоскоп

Уроки русской росписи

Перенять мастерство древнерусских живописцев может каждый: для этого даже не придется выходить из дома.
Промо
6 марта 2017 в 18:56
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Студия Зинаиды Голубевой приглашает на онлайн-курсы русской росписи. Просматривая подробные видео-уроки, вы познакомитесь с различными изобразительными техниками и узнаете много нового о красках, кистях, лаках и других художественных материалах.

Курсы ведет Зинаида Владимировна Голубева — преподаватель с 20-летним стажем, мастер декоративно-прикладного искусства, лауреат российских и международных выставок и фестивалей. За долгие годы практики художница разработала собственные методики обучения по популярным видам росписей: хохломе, гжели, свободно-кистевой, урало-сибирской, жостовской и других. В онлайн-школе также можно обучится декоративной графике и базовым навыкам работы с акварелью.


  • Уроки русской росписи
    Фото: studiagolubeva.com


Новаторский подход к обучению делает занятия универсальными: они подойдут новичкам и будут интересны опытным художникам. Пройти обучение можно в удобном темпе, записавшись на разовое занятие или же на весь курс целиком.

Все уроки записаны на видео и доступны для просмотра и скачивания. К ним прилагаются фотографии с образцами и эскизами.

Познакомится с различными видами росписи и определится, какой их них вам интересен, можно на сайте студии или YouTube-канале.

Записаться на курсы и задать вопросы мастерам можно в группе ВКонтакте или по электронной почте studia.golubeva@yandex.ru.

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