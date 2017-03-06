Уроки русской росписи
Студия Зинаиды Голубевой приглашает на онлайн-курсы русской росписи. Просматривая подробные видео-уроки, вы познакомитесь с различными изобразительными техниками и узнаете много нового о красках, кистях, лаках и других художественных материалах.
Курсы ведет Зинаида Владимировна Голубева — преподаватель с 20-летним стажем, мастер декоративно-прикладного искусства, лауреат российских и международных выставок и фестивалей. За долгие годы практики художница разработала собственные методики обучения по популярным видам росписей: хохломе, гжели, свободно-кистевой, урало-сибирской, жостовской и других. В онлайн-школе также можно обучится декоративной графике и базовым навыкам работы с акварелью.
Новаторский подход к обучению делает занятия универсальными: они подойдут новичкам и будут интересны опытным художникам. Пройти обучение можно в удобном темпе, записавшись на разовое занятие или же на весь курс целиком.
Все уроки записаны на видео и доступны для просмотра и скачивания. К ним прилагаются фотографии с образцами и эскизами.
Познакомится с различными видами росписи и определится, какой их них вам интересен, можно на сайте студии или YouTube-канале.
Записаться на курсы и задать вопросы мастерам можно в группе ВКонтакте или по электронной почте studia.golubeva@yandex.ru.