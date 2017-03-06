В Москве пройдет международная туристическая выставка «Интурмаркет»
«Интурмаркет» — единственная туристическая выставка, на которой представлены абсолютно все регионы России: от Калининграда до Владивостока.
Три весенних дня ознаменуются чередой масштабных презентаций от туркомпаний, курортов и отелей. Параллельно с ними в «Крокусе» пройдут семинары и круглые столы, посвященные всевозможным аспектам туристического дела (их расписание можно найти на сайте выставки). Деловые мероприятия будут перемежаться с выступлениями фольклорных ансамблей, увлекательными мастер-классами и конкурсами.
Туроператоры представят вниманию посетителей маршруты по самым разным регионам нашей страны. В их числе — знаменитое «Золотое кольцо», которое объединяет 12 древних русских городов, лежащих к северо-востоку от столицы.
Популярность этого маршрута сулит радостные перспективы и для новых маршрутов вроде «Серебряного ожерелья России». Он проходит по северо-западным территориям нашей страны от Новгородской области до Карелии.
В свою очередь, маршруты «Великий шелковый путь» и «Великий чайный путь» раскрывают своеобразие восточных и южных регионов России, а «Восточное кольцо» объединяет земли Дальнего Востока — от Якутии до Камчатского полуострова.
Кроме того, посетителей ожидают павильоны других стран, традиционно популярных среди российских туристов: Испании, Турции, Египта, Греции, Болгарии, Марокко, Китая, Румынии, Кипра, Таиланда, стран СНГ и Прибалтики.
National Geographic Traveler — один из информационных партнеров грядущего события — откроет на выставке собственный стенд, где будут проводиться викторины и мастер-классы русских ремесел. Все желающие смогут вручную раскрасить матрешек и расписать деревянные заготовки под гжель и хохлому.
Кроме того, по сложившейся традиции, на стенде можно будет приобрести свежие и архивные выпуски нашего журнала. Ждем всех с 11 по 13 марта в Крокус Экспо на стенде номер 1.
Когда? 11−13 марта 2017 года
Где? Московский выставочный центр «Крокус Экспо», Павильон № 1, метро «Мякинино».