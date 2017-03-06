  • В Москве пройдет международная туристическая выставка «Интурмаркет»
    Фото: Татьяна Миронова
  • В Москве пройдет международная туристическая выставка «Интурмаркет»
Калейдоскоп

В Москве пройдет международная туристическая выставка «Интурмаркет»

Экспозиция в столичном «Крокусе Экспо» будет открыта с 11 по 13 марта 2017 года.
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6 марта 2017 в 15:36
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«Интурмаркет» — единственная туристическая выставка, на которой представлены абсолютно все регионы России: от Калининграда до Владивостока.

Три весенних дня ознаменуются чередой масштабных презентаций от туркомпаний, курортов и отелей. Параллельно с ними в «Крокусе» пройдут семинары и круглые столы, посвященные всевозможным аспектам туристического дела (их расписание можно найти на сайте выставки). Деловые мероприятия будут перемежаться с выступлениями фольклорных ансамблей, увлекательными мастер-классами и конкурсами.

Туроператоры представят вниманию посетителей маршруты по самым разным регионам нашей страны. В их числе — знаменитое «Золотое кольцо», которое объединяет 12 древних русских городов, лежащих к северо-востоку от столицы.

Популярность этого маршрута сулит радостные перспективы и для новых маршрутов вроде «Серебряного ожерелья России». Он проходит по северо-западным территориям нашей страны от Новгородской области до Карелии.

В свою очередь, маршруты «Великий шелковый путь» и «Великий чайный путь» раскрывают своеобразие восточных и южных регионов России, а «Восточное кольцо» объединяет земли Дальнего Востока — от Якутии до Камчатского полуострова.

  • В Москве пройдет международная туристическая выставка «Интурмаркет»
    Камчатка, вулкан Ходутка. Фото: Vita Fortuna


Кроме того, посетителей ожидают павильоны других стран, традиционно популярных среди российских туристов: Испании, Турции, Египта, Греции, Болгарии, Марокко, Китая, Румынии, Кипра, Таиланда, стран СНГ и Прибалтики.

National Geographic Traveler — один из информационных партнеров грядущего события — откроет на выставке собственный стенд, где будут проводиться викторины и мастер-классы русских ремесел. Все желающие смогут вручную раскрасить матрешек и расписать деревянные заготовки под гжель и хохлому.

Кроме того, по сложившейся традиции, на стенде можно будет приобрести свежие и архивные выпуски нашего журнала. Ждем всех с 11 по 13 марта в Крокус Экспо на стенде номер 1.

Когда? 11−13 марта 2017 года
Где? Московский выставочный центр «Крокус Экспо», Павильон № 1, метро «Мякинино».

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