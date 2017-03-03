Символический язык фруктов
Привычное нам грушевое дерево и его плоды считались священными в Древней Греции: Плутарх отмечал, что изваяние богини Геры в микенском храме было сделано из грушевой древесины, в жители античных полисов Аргоса и Тиринфа поклонялись грушевому дереву. Плоды этого дерева были известны не только в древней Элладе. Сборник русского фольклора XVIII века сохранил слова русской народной песни: «Грушица, грушица моя, Грушица зеленая моя! », воспевающей женскую красоту.
Еще в глубокой древности многие растения и их плоды приобрели символическое значение. В наши дни знакомство с традициями может оказаться весьма полезным — особенно в канун праздников, когда многие из нас ломают голову, придумывая подарки близким. Давайте разберемся в том, что символизируют некоторые фрукты.
Яблоко
Во многих культурах яблоки считаются символом женской красоты. У славян яблоко ассоциировалось со здоровьем и плодородием. Отголоски этого культа сохранились и после крещения Руси — в праздновании Яблочного Спаса.
Гранат
Символ любви, плодородия и замужества — все это о гранате. Согласно мифам Древней Греции, гранатовое дерево посадила на Кипре богиня любви Афродита. Множество алых зерен, заключенные в кожистую оболочку, ассоциировались у древних народов с многочисленным потомством.
Манго Читать далее
Как выразить пожелание счастливой жизни? Самый подходящий для этого фрукт — манго. В индийской мифологии оно олицетворяет счастливую жизнь и изобилие. Здесь и по сей день манго преподносят в дар молодоженам, а листья этого растения — непременный атрибут в свадебной церемонии.
Ананас
В Китае ананас символизирует деньги и удачу, поэтому редкое застолье проходит без этого сочного фрукта. Советуем взять эту традицию на вооружение и прихватить в гости ананас.
Апельсин
Как и гранат, апельсин считается символом плодородия, любви и брака. Кроме того, аромат апельсиновой цедры поднимает настроение.
Мандарин
Нанося визиты в Новый год, китайцы преподносят хозяевам два мандарина, получая такой же подарок взамен. Значение этой традиции легко прояснить, обратившись к словарю: слова «пара мандаринов» на китайском созвучны со словом «золото». Эти плоды означают пожелание финансового благополучия в наступившем новолетии.
Сухофрукты
Китайцы охотнее других присваивают кушаньям символическое значение: например, оранжевая курага, похожая на золотые монеты, ассоциируется с богатством.
Не будет лишним взять на вооружение некоторые из этих традиционных представлений — особенно в преддверии любимого многими весеннего праздника — Восьмого марта.
В качестве подарка большинство людей, конечно же, отдаст предпочтение привычным цветочным букетам. Несомненно, они очень красивы, но им нисколько не уступают глубоко символичные наборы из фруктов.
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