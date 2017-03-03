  • Символический язык фруктов
  • Символический язык фруктов
  • Символический язык фруктов
Калейдоскоп

Символический язык фруктов

Рассказать о своих чувствах с помощью фруктов? Легко!
Промо
3 марта 2017 в 15:10
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Привычное нам грушевое дерево и его плоды считались священными в Древней Греции: Плутарх отмечал, что изваяние богини Геры в микенском храме было сделано из грушевой древесины, в жители античных полисов Аргоса и Тиринфа поклонялись грушевому дереву. Плоды этого дерева были известны не только в древней Элладе. Сборник русского фольклора XVIII века сохранил слова русской народной песни: «Грушица, грушица моя, Грушица зеленая моя! », воспевающей женскую красоту.

Еще в глубокой древности многие растения и их плоды приобрели символическое значение. В наши дни знакомство с традициями может оказаться весьма полезным — особенно в канун праздников, когда многие из нас ломают голову, придумывая подарки близким. Давайте разберемся в том, что символизируют некоторые фрукты.

  • Символический язык фруктов

Яблоко

Во многих культурах яблоки считаются символом женской красоты. У славян яблоко ассоциировалось со здоровьем и плодородием. Отголоски этого культа сохранились и после крещения Руси — в праздновании Яблочного Спаса.

Гранат

Символ любви, плодородия и замужества — все это о гранате. Согласно мифам Древней Греции, гранатовое дерево посадила на Кипре богиня любви Афродита. Множество алых зерен, заключенные в кожистую оболочку, ассоциировались у древних народов с многочисленным потомством.

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