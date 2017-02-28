Калейдоскоп

Байкал-2017: Сила льда

Красота и мощь одного из главных сокровищ планеты вступили в союз с уникальными российскими технологиями в февральской экспедиции «National Geographic Россия» и Ростсельмаш на лед Байкала.
Партнерский материал
28 февраля 2017 в 19:32
22
  • Байкал-2017: Сила льда

Покорить мир мечтают многие, но способны на это лишь единицы. Ростсельмаш, главный российский производитель сельскохозяйственной техники, сделал это без громких слов и лишнего шума, за пару десятков лет пройдя путь от тяжелого восстановления после распада СССР до статуса мультинациональной корпорации, чьей продукцией пользуются в более чем 50 странах.

Центральная и Средняя Азия, Европа и США — эта техника прошла через многое как в прямом, так и в переносном смысле, но испытание, которое ей подготовил «National Geographic Россия», стоит особняком. В феврале зерноуборочный комбайн ACROS (три года подряд титул лучшего зерноуборочного комбайна*) и трактор VERSATILE 2375 отправились на Байкал. Бороздить ледяные просторы им помогает компания Mitas, производитель сельскохозяйственных и промышленных шин.

  • Байкал-2017: Сила льда

Впервые под могучими колесами машин, привыкших форсировать поля,

окажется ледяная поверхность метровой толщины, а вокруг, вместо привычных сельских пейзажей, — неповторимая красота величайшего озера планеты, облаченного в зимние одежды.

Читать далее

Тоже интересно

Тюлень обнимает плюшевую копию себя: фото

Обсудить
СМИ2
21 исторический факт, о котором вам в школе не рассказывали (фото)
21 исторический факт, о котором вам в школе не рассказывали (фото)
Тоже интересно
На Филиппинах нашли гигантское волосатое существо: видео
На Филиппинах нашли гигантское волосатое существо: видео
Тест: чьи это глаза?
Тест: чьи это глаза?