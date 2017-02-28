Байкал-2017: Сила льда
Покорить мир мечтают многие, но способны на это лишь единицы. Ростсельмаш, главный российский производитель сельскохозяйственной техники, сделал это без громких слов и лишнего шума, за пару десятков лет пройдя путь от тяжелого восстановления после распада СССР до статуса мультинациональной корпорации, чьей продукцией пользуются в более чем 50 странах.
Центральная и Средняя Азия, Европа и США — эта техника прошла через многое как в прямом, так и в переносном смысле, но испытание, которое ей подготовил «National Geographic Россия», стоит особняком. В феврале зерноуборочный комбайн ACROS (три года подряд титул лучшего зерноуборочного комбайна*) и трактор VERSATILE 2375 отправились на Байкал. Бороздить ледяные просторы им помогает компания Mitas, производитель сельскохозяйственных и промышленных шин.
Впервые под могучими колесами машин, привыкших форсировать поля,
окажется ледяная поверхность метровой толщины, а вокруг, вместо привычных сельских пейзажей, — неповторимая красота величайшего озера планеты, облаченного в зимние одежды.
Слово «неповторимый» в отношении Байкала — не просто громкий эпитет. Аналогов этому творению природы в мире просто нет. Самое глубокое озеро в мире, главный естественный резервуар пресной воды, дом для 2600 видов и подвидов животных, почти половина из которых — эндемики, то есть не встречаются больше нигде на нашей планете. Ежегодно Байкал привлекает по полтора миллиона туристов, немалую часть из которых составляют фотографы, приезжающие за лучшими кадрами в своей жизни. Команда «National Geographic Россия» знает об этом не понаслышке, однако экспедиция «Байкал-2017: Сила льда» даже для нас стоит особняком. Другого шанса увидеть, как в одной точке сходятся красота и мощь, природа и технический гений человека выпадает действительно раз в жизни.
Следите за ходом экспедиции на сайте www.nat-geo.ru и в официальных сообществах «National Geographic Россия» и Ростсельмаш в социальных сетях. Сумасшедшие кадры, яркие реплики и море впечатлений гарантируем.
*По данным ежегодного конкурса «100 лучших товаров России» под эгидой Росстандарта.