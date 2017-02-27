Названы лучшие отели России по версии Russian Hospitality Awards 2016
Премия вручается российским отелям, гостиницам, хостелам и курортам с 2014 года. В этом сезоне за первенство в 24 номинациях боролись 570 гостиниц из 80 городов России. По признанию организаторов, число региональных соискателей растет год от года.
Жюри, состоящее из 15 экспертов гостиничного дела, определило номинантов на основании их рейтингов в международных и российских системах онлайн-бронирования Booking.com и TrustYou. Затем судейская коллегия определила победителей в 24 номинациях:
!«!Открытие года» — Бутик отель! «!Парадоx»
!«!Лучший спорт-отель» — Azimut Hotel Sochi
!«!Лучший medical отель» — Алтай Resort
!«!Лучший апарт-отель» — Staybridge Suites St. Petersburg
!«!Лучший бизнес-отель 5» — Radisson Royal Hotel, Moscow
!«!Лучший бизнес-отель 4» — Hotel Indigo St.Petersburg — Tchaikovskogo
!«!Лучший бизнес отель 3» — Hampton by Hilton Nizhny Novgorod
!«!Лучший бутик-отель» — Villa Elena Hotel & Residences
!«!Лучший дизайн-отель» — Soul Kitchen Hostel
!«!Лучший отель класса люкс» — Лотте Отель Москва
!«!Лучший загородный отель» — M’Istra’L Hotel & spa
!«!Лучший исторический отель» — Официальная гостиница государственного музея Эрмитаж
!«!Лучший курортный отель» — Mriya Resort & Spa
!«!Лучший MICE-отель» — DoubleTree by Hilton Moscow — Marina
!«!Лучший хостел» — Kazanskoe Podvorye hostel
!«!Лучший ресторан в отеле» — OVO, Лотте Отель Москва
!«!Лучший спа-отель» — Спа-отель Luciano
!«!Лучший отель эконом-класса» — Ibis Krasnoyarsk Center
!«!Лучший эко-отель» — Резиденция! «!Крымский Бриз»
!«!Лучший горнолыжный отель» — Radisson Hotel, Rosa Khutor
!«!Лучший этно-отель» — International Hotel Sayen
!«!Лучший мини-отель» — Купцовъ Дом
!«!Лучшая гостиничная маркетинговая кампания» — Swissôtel Красные Холмы Москва
!«!Девелопер года» — ГК! «!Электроника», ООО! «!Орбита».
Одним из информационных партнеров Премии стал журнал National Geographic Traveler, представитель которого вручил приз отелю International Hotel Sayen, победителю в номинации! «!Лучший этно-отель России».
Независимый наблюдатель премии — Консультант — Cushman & Wakefield
Генеральный туристический партнёр — Рамблер/Путешествия
Партнеры: !«!Еланна», Villeroy&Boch, Swiss Education Group, Lasvit, Videoluxe, Mediasystem Group, F5 Service, !«!Русский икорный дом», !«!ВТБ Страхование», Simple, handy, Bud, Комус, Служба 7.
Поддержка: ID Courier, Зелёная симфония, TrustYou, !«!АНС-Лингва», Signum, !«!Верность качеству», Premier Style, Planetpics, Амадо.