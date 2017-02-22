  • Чем заняться на Байкале?
    Фото: Алена Пикова
  • Чем заняться на Байкале?
    Фото: Алена Пикова
  • Чем заняться на Байкале?
    Фото: Алена Пикова
  • Чем заняться на Байкале?
Калейдоскоп

Чем заняться на Байкале?

Люди со всего света прибывают в Иркутскую область, чтобы своими глазами увидеть глубочайшее озеро планеты. Вместе с туроператором «Мой Байкал» рассказываем, как извлечь максимум из этой поездки.
Промо
22 февраля 2017 в 19:10
110

Когда ехать на Байкал?

Многие думают, что туры на Байкал бывают лишь летними. Это не так! В каждом времени года на Байкале есть своя прелесть. Здесь все зависит от вкусов и целей путешественника.

Для пляжного отдыха, безусловно, подходят июль и начало августа. В это время вода в некоторых бухтах Байкала прогревается до вполне комфортных температур. Можно и поплавать, и хорошенько загореть. Нужно ли говорить, что летом эти места переживают наплыв туристов.

Если вам по душе тишина и уединение, то приезжайте на Байкал в конце весны или ранней осенью. Дневные температуры в это время располагают к долгим прогулкам. При этом даже в самых популярных местах не особенно многолюдно.

Уже в начале ноября поклонники экстремальных видов спорта открывают горнолыжный сезон, который продлится до конца апреля. Лучший курорт этих мест — гора Соболиная — не уступает европейским склонам. Множество трасс разного уровня сложности, прекрасно развитая инфраструктура, шикарные виды ждут любителей активного отдыха на Байкале.

Кстати, на берегах Байкала не бывает экстремально низких температур даже в середине зимы: этому способствует особый микроклимат озера.

  • Чем заняться на Байкале?
    Фото: Алена Пикова

Зимние туры на Байкал становятся популярнее год от года. Ледостав на озере начинается в конце осени, однако полностью озеро покрывается льдом в конце января. В феврале и марте сюда устремляются фотографы, чтобы запечатлеть торосы совершенно прозрачного, будто стеклянного, льда. В это же время на Байкал едут любители подледной рыбалки. Читать далее

Тоже интересно

Славное море — священный Байкал

Обсудить
СМИ2
Смертельная схватка кобры с черной вдовой попала на видео
Смертельная схватка кобры с черной вдовой попала на видео
Тоже интересно
Мистика зимнего Байкала
Мистика зимнего Байкала
Рюкзак для фотографа
Рюкзак для фотографа