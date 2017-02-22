Чем заняться на Байкале?
Когда ехать на Байкал?
Многие думают, что туры на Байкал бывают лишь летними. Это не так! В каждом времени года на Байкале есть своя прелесть. Здесь все зависит от вкусов и целей путешественника.
Для пляжного отдыха, безусловно, подходят июль и начало августа. В это время вода в некоторых бухтах Байкала прогревается до вполне комфортных температур. Можно и поплавать, и хорошенько загореть. Нужно ли говорить, что летом эти места переживают наплыв туристов.
Если вам по душе тишина и уединение, то приезжайте на Байкал в конце весны или ранней осенью. Дневные температуры в это время располагают к долгим прогулкам. При этом даже в самых популярных местах не особенно многолюдно.
Уже в начале ноября поклонники экстремальных видов спорта открывают горнолыжный сезон, который продлится до конца апреля. Лучший курорт этих мест — гора Соболиная — не уступает европейским склонам. Множество трасс разного уровня сложности, прекрасно развитая инфраструктура, шикарные виды ждут любителей активного отдыха на Байкале.
Кстати, на берегах Байкала не бывает экстремально низких температур даже в середине зимы: этому способствует особый микроклимат озера.
Зимние туры на Байкал становятся популярнее год от года. Ледостав на озере начинается в конце осени, однако полностью озеро покрывается льдом в конце января. В феврале и марте сюда устремляются фотографы, чтобы запечатлеть торосы совершенно прозрачного, будто стеклянного, льда. В это же время на Байкал едут любители подледной рыбалки. Читать далее
Что посмотреть?
Байкал огромен: более 600 километров в длину, до 81 километра в ширину. Едва ли за одно путешествие можно успеть посетить все его достопримечательности. Представляем три наиболее популярных места отдыха на Байкале.
Многие туристы именно отсюда начинают знакомиться с Байкалом. Всего 70 километров от Иркутска по хорошей трассе — и вы на месте. В стенах местного Лимнологического музея вы сможете больше узнать о флоре и фауне озера, а также совершить виртуальную экскурсию на байкальское дно.
В Листвянке начинается Большая Байкальская тропа, которую часто выбирают любители треккинга. Поселок знаменит еще и тем, что именно здесь берет свое начало Ангара — единственная вытекающая из Байкала река.
Недалеко отсюда расположился этнографический музей Тальцы, посетители которого могут познакомиться с бытом и культурой здешних народов. Безусловный плюс Листвянки — хорошо развитая инфраструктура. К минусам можно отнести чрезмерную многолюдность и не самый живописный пляж.
От Иркутска можно добраться до еще одного уникального места на Байкале — Малого моря. Так называется небольшая часть озера, отделенная от основной акватории островом Ольхон. Буряты называют это место Нарин далай, что можно перевести как «узкое море». Сюда едут за пляжным отдыхом и первозданной красотой дикой природы.
А чтобы в полной мере почувствовать дух озера, отправляйтесь на Ольхон. По местным поверьям, в его скалах живут духи — хранители Байкала. Бурятские шаманы совершают здесь свои обряды.
Именно сюда приезжают туристы со всех уголков мира за невероятными фотографиями льда Байкала. Рассветы и закаты на Ольхоне каждый день разные и поражают воображение самых искушенных путешественников.
Восточное побережье Байкала славится широким песчаным пляжем вблизи поселка Энхалук, протянувшимся на много километров. Здесь хорошо отдыхать всей семьей. Берег довольно пологий, поэтому к середине лета вода прогревается до комфортных 23 градусов. К самому пляжу подступает красивейший смешанный лес, где можно найти тень в знойный полдень, а недалеко от поселка находится знаменитый курорт целебных термальных вод.
Список достопримечательностей озера на этом не заканчивается. Гиды «Моего Байкала» рекомендуют водопады Аршана, дикую природу Севера Байкала и лежбище нерп на Ушканьих островах.