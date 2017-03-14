  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru
  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru
Калейдоскоп

Блюда пяти континентов на московском фуршете

Меню компании Bankatering объединило в себе кулинарные традиции разных стран.
Промо
14 марта 2017 в 17:05
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Уличная еда в японских мегаполисах, ароматная паста во флорентийском ресторане, тающая во рту меренга из Австралии и перуанская киноа с маисом — все это может вдохновить на создание нового меню.

Вот уже два года кейтеринговая компания Bankatering пополняет свой ассортимент блюдами со всего света. Команда поваров сервирует их в миниатюрных баночках, а декораторы занимаются фирменной сервировкой стола с использованием специального декора.
На сайте компании легко заказать тематический фуршет для семьи, друзей или коллег, устроив, например, итальянский вечер или французский завтрак.

Италия
Панна котта.

  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru


Франция
Мусс из горького шоколада с вишней.

  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru


Великобритания
Канапе с ростбифом и медово-горчичным соусом, английский картофельный салат, баноффи.

  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru

Швеция
Гравлакс с картофельным салатом.

  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru

Испания
Гаспачо.

  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru

Израиль
Сэндвич с хумусом и запеченными овощами.

  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru

Марокко
Кус-кус с креветками.

  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru

Япония
Салат с семгой и соусом терияки.

  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru

Россия
Оливье, сельдь на шубе, запеченные яблоки с изюмом и кедровыми орехами.

  • Блюда пяти континентов на московском фуршете
    Фото: bankatering.ru


Теперь вы знаете, к кому обращаться за помощью в организации стилизованного фуршета. Bankatering с любовью и профессиональным подходом приготовят для вас вкусные закуски, сервируют красивый стол, зажгут свечи и создадут идеальную атмосферу для лучшего праздника.

Посмотреть полное меню блюд можно на сайте компании.

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