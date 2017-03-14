Блюда пяти континентов на московском фуршете
Уличная еда в японских мегаполисах, ароматная паста во флорентийском ресторане, тающая во рту меренга из Австралии и перуанская киноа с маисом — все это может вдохновить на создание нового меню.
Вот уже два года кейтеринговая компания Bankatering пополняет свой ассортимент блюдами со всего света. Команда поваров сервирует их в миниатюрных баночках, а декораторы занимаются фирменной сервировкой стола с использованием специального декора.
На сайте компании легко заказать тематический фуршет для семьи, друзей или коллег, устроив, например, итальянский вечер или французский завтрак.
Италия
Панна котта.
Франция
Мусс из горького шоколада с вишней.
Великобритания
Канапе с ростбифом и медово-горчичным соусом, английский картофельный салат, баноффи.
Швеция
Гравлакс с картофельным салатом.
Испания
Гаспачо.
Израиль
Сэндвич с хумусом и запеченными овощами.
Марокко
Кус-кус с креветками.
Япония
Салат с семгой и соусом терияки.
Россия
Оливье, сельдь на шубе, запеченные яблоки с изюмом и кедровыми орехами.
Теперь вы знаете, к кому обращаться за помощью в организации стилизованного фуршета. Bankatering с любовью и профессиональным подходом приготовят для вас вкусные закуски, сервируют красивый стол, зажгут свечи и создадут идеальную атмосферу для лучшего праздника.
Посмотреть полное меню блюд можно на сайте компании.