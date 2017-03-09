Калейдоскоп

Как самостоятельно издать книгу?

Простой и удобный способ — воспользоваться электронным сервисом самиздата.
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9 марта 2017 в 18:03
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  • Как самостоятельно издать книгу?
    Фото: Brian Smithson / Flickr.com

Современные путешественники, как и географы предыдущих эпох, нередко документируют свои приключения: кто-то ведет личный дневник, желая сохранить все подробности поездки, а некоторые адресуют свои заметки друзьям и близким.

Каждый из нас может продолжить традицию травелогов, предав бумаге впечатления от поездок. Идея опубликовать их подчас кажется очень заманчивой. Претворить ее в жизнь можно благодаря онлайн-сервису от Первой Образцовой типографии.

Сочинительство и верстка — непростые задачи. Сайт PRIME Publish послужит подспорьем начинающему автору: тут размещены книжные макеты и варианты обложек, советы и технические инструкции. Здесь же можно получить консультацию и помощь редактора, корректора или дизайнера.

Плодом усилий автора станет макет книги, который можно будет отправить в печать. Такая библиографическая редкость пополнит вашу домашнюю библиотеку или станет приятным памятным подарком. Кроме того, сервис PRIME Publish позволяет бесплатно опубликовать книгу на специальном сайте: такое издание удобно просматривать с различных устройств и распространять в социальных сетях.

  • Как самостоятельно издать книгу?
    Фото: Barta IV / Flickr.com

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