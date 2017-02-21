Художник по свету: профессия закулисья
Профессия осветителя появилась в шекспировскую эпоху. Специальные слуги следили за тем, чтобы свечи не коптили и не гасли по ходу спектакля. Системы для освещения театров начали разрабатывать в Италии ещё во времена эпохи Возрождения. Сегодня, для того чтобы стать художником по свету, надо не только быть на «ты» с электротехникой, но и обладать хорошими организаторскими способностями, иметь художественный вкус и выверенное чувство света, а еще нужно знать физику, оптику, режиссуру и сценографию. Как видите, требований много, а потому художник по свету в нашей стране — редкий специалист.
Особенностями этой профессии делится Константин Герасимов — художник по свету и генеральный директор компании TDS, специализирующейся на комплексном техническом обеспечении мероприятий.
«Художник по свету — это удивительное сочетание одной из самых технических и в то же время творческих профессий. С помощью света мы передаем общую идею шоу, создаем атмосферу. Для каждого проекта мы разрабатываем уникальный дизайн, подбираем оборудование, способное решить конкретные задачи. И здесь важно не только знать законы освещения, современные приборы и технологии, но иметь неуёмную фантазию, чтобы снова и снова удивлять зрителя.
В нашем деле, так же как и в живописи, нельзя просто взять в руки кисть и сразу начать создавать шедевры. Этой профессии нужно учиться всю жизнь. Недостаточно просто освоить азы. Шоу-индустрия стремительно развивается, каждый день появляются новые технологии. Нужно четко понимать, какие из них сейчас в тренде, и искать то, что мировой зритель еще не видел. И здесь на помощь приходит симбиоз технологий, ведь любое шоу состоит из совокупности элементов — декораций, видеоряда, спецэффектов. Проработав много лет в шоу-индустрии, я понял, что секрет успешного шоу скрывается именно в комплексном подходе к созданию проекта. Совместная работа художника по свету с другими техническими специалистами позволяет создать тот самый эксклюзив и выводит шоу на принципиально новый уровень качества.
Эта идея легла в основу компании TDS, которая объединила профессионалов в области технического обеспечения мероприятий. Наша команда ведет проект на всех этапах его жизни — разрабатывает дизайн сцены и декораций, создает световые и видеоинсталляции и выполняет полный комплекс работ по техническому администрированию и сопровождению проекта.
Мы уверены, что качество любого проекта зависит от тщательности его подготовки, поэтому используем методы 3D-визуализации и предварительного программирования для проектирования и постановки шоу. Это позволяет еще до начала монтажа увидеть полную картину проекта и детально проработать его техническую составляющую.
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На счету TDS более 100 реализованных проектов, в числе которых телевизионные программы ведущих каналов, масштабные концерты, выставки и спортивные мероприятия мирового уровня. Ознакомиться с ними и подробно узнать о процессе создания шоу Вы можете на нашем сайте".
Взгляните на 3D-модель студии, оформленной мастерами TDS.