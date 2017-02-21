  • Художник по свету: профессия закулисья
    Фото: TDS
  • Художник по свету: профессия закулисья
    Фото: TDS
  • Художник по свету: профессия закулисья
    Фото: TDS
  • Художник по свету: профессия закулисья
    Фото: TDS
  • Художник по свету: профессия закулисья
    Фото: TDS
  • Художник по свету: профессия закулисья
    Фото: TDS
  • Художник по свету: профессия закулисья
    Фото: TDS
  • Художник по свету: профессия закулисья
    Фото: TDS
Калейдоскоп

Художник по свету: профессия закулисья

«Гаснет рампа — театра больше нет», — говаривал Михаил Булгаков. Действительно: театральную постановку или концерт невозможно представить без света прожекторов.
Промо
21 февраля 2017 в 12:01
37

Профессия осветителя появилась в шекспировскую эпоху. Специальные слуги следили за тем, чтобы свечи не коптили и не гасли по ходу спектакля. Системы для освещения театров начали разрабатывать в Италии ещё во времена эпохи Возрождения. Сегодня, для того чтобы стать художником по свету, надо не только быть на «ты» с электротехникой, но и обладать хорошими организаторскими способностями, иметь художественный вкус и выверенное чувство света, а еще нужно знать физику, оптику, режиссуру и сценографию. Как видите, требований много, а потому художник по свету в нашей стране — редкий специалист.

Особенностями этой профессии делится Константин Герасимов — художник по свету и генеральный директор компании TDS, специализирующейся на комплексном техническом обеспечении мероприятий.

  • Художник по свету: профессия закулисья
    Константин Герасимов за работой. Фото: TDS

«Художник по свету — это удивительное сочетание одной из самых технических и в то же время творческих профессий. С помощью света мы передаем общую идею шоу, создаем атмосферу. Для каждого проекта мы разрабатываем уникальный дизайн, подбираем оборудование, способное решить конкретные задачи. И здесь важно не только знать законы освещения, современные приборы и технологии, но иметь неуёмную фантазию, чтобы снова и снова удивлять зрителя.

Читать далее

Тоже интересно

Медицинская загадка века: «солнечные мальчики» из Пакистана

Обсудить
СМИ2
Самое глубокое озеро в России «прибавило» еще 21 метр
Самое глубокое озеро в России «прибавило» еще 21 метр
Тоже интересно
Биолюминесценция: свет жизни
Биолюминесценция: свет жизни
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы