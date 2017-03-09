PRIME Library: секрет библиофила
Первая Образцовая типография ведет свою историю с 1876 года: именно тогда купец П.И. Шарапов основал в Москве литографическую мастерскую. Сегодня, по прошествии 140 лет, здесь по-прежнему можно заказать переплет для книги.
В соответствии с вашими пожеланиями мастера подберут кожу для переплета, вручную сделают на ней тиснение, роспись или украсят обрез книги позолотой.
В мастерскую можно отдать не только новое издание, но и обветшалый старый том: переплетчики бережно отреставрируют его.
Компания также выставляет на продажу коллекционные издания книг, каждая из которых существует лишь в единичном экземпляре. Знаток-библиограф не упустит редкую возможность собрать собственную библиотеку из редких фолиантов.
На сайте типографии можно оформить заказ, самостоятельно выбрав переплет для будущего коллекционного фолианта. Если же в букинистике вы новичок и путаетесь в терминах «ляссе», «отстав» и «каптал», советуем обратиться к разделу «Энциклопедия переплета»: он поможет разобраться во всех тонкостях переплетного дела.
В сервисе PRIME Library можно не только заказать художественный переплет для одного тома, но и подобрать вариант оформления для всех книг домашней библиотеки.