  • PRIME Library: секрет библиофила
    Фото: e-codices / Flickr.com
  • PRIME Library: секрет библиофила
    Фото: primelibrary.ru
  • PRIME Library: секрет библиофила
    Фото: primelibrary.ru
Калейдоскоп

PRIME Library: секрет библиофила

Сегодня, как и в конце XIX века, кожаный переплет книги свидетельствует о высоком статусе владельца. Вдобавок он красив и долговечен. Все эти достоинства переплета хорошо известны профессионалам переплетной мастерской сервиса PRIME Library.
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9 марта 2017 в 18:13
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Первая Образцовая типография ведет свою историю с 1876 года: именно тогда купец П.И. Шарапов основал в Москве литографическую мастерскую. Сегодня, по прошествии 140 лет, здесь по-прежнему можно заказать переплет для книги.

В соответствии с вашими пожеланиями мастера подберут кожу для переплета, вручную сделают на ней тиснение, роспись или украсят обрез книги позолотой.

В мастерскую можно отдать не только новое издание, но и обветшалый старый том: переплетчики бережно отреставрируют его.

Компания также выставляет на продажу коллекционные издания книг, каждая из которых существует лишь в единичном экземпляре. Знаток-библиограф не упустит редкую возможность собрать собственную библиотеку из редких фолиантов.

  • PRIME Library: секрет библиофила
    Фото: primelibrary.ru

На сайте типографии можно оформить заказ, самостоятельно выбрав переплет для будущего коллекционного фолианта. Если же в букинистике вы новичок и путаетесь в терминах «ляссе», «отстав» и «каптал», советуем обратиться к разделу «Энциклопедия переплета»: он поможет разобраться во всех тонкостях переплетного дела.

В сервисе PRIME Library можно не только заказать художественный переплет для одного тома, но и подобрать вариант оформления для всех книг домашней библиотеки.

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