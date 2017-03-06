  • Tranquillity: искусство ароматерапии
    Фото: comfortzone.it
  • Tranquillity: искусство ароматерапии
    Фото: comfortzone.it
  • Tranquillity: искусство ароматерапии
    Фото: comfortzone.it
Калейдоскоп

Tranquillity: искусство ароматерапии

Ароматический купаж Tranquillity, созданный в 1996 году, стал визитной карточкой итальянской марки.
Промо
6 марта 2017 в 12:46
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Все элементы купажа гармонично сочетаются друг с другом. Главной ноте сладкого апельсина вторят пальмароза и герань. Им аккомпанирует терпкий аромат кедровой древесины. Ветивер, ваниль и сандал образуют мягкое послезвучие.

Смесь ароматных масел Tranquillity полностью проявляет свои увлажняющие и расслабляющие свойства в одноименной СПА-процедуре. В ней — три составляющие: ароматерапия, массаж, основанный на аюрведических практиках, и специальное музыкальное сопровождение.

Комплексная терапия Tranquillity способствует снижению частоты сердечных сокращений, делает дыхание глубже, улучшает качество сна и общее самочувствие.

Ароматический бленд доступен не только в салонах: его можно применять и дома, добавляя несколько капель в крем для тела или используя его как парфюм.

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Продукты, входящие в комплекс Tranquillity, на 90% состоят из натуральных ингредиентов и не содержат силикона, парабенов, минеральных масел и искусственных красителей.

Все средства фирмы производятся в итальянском городе Парма, причем электроэнергия, необходимая фабрике, вырабатывается из возобновляемых источников. Больше узнать о продукции компании можно на официальном сайте Elm Tree.

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