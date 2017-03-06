Tranquillity: искусство ароматерапии
Все элементы купажа гармонично сочетаются друг с другом. Главной ноте сладкого апельсина вторят пальмароза и герань. Им аккомпанирует терпкий аромат кедровой древесины. Ветивер, ваниль и сандал образуют мягкое послезвучие.
Смесь ароматных масел Tranquillity полностью проявляет свои увлажняющие и расслабляющие свойства в одноименной СПА-процедуре. В ней — три составляющие: ароматерапия, массаж, основанный на аюрведических практиках, и специальное музыкальное сопровождение.
Комплексная терапия Tranquillity способствует снижению частоты сердечных сокращений, делает дыхание глубже, улучшает качество сна и общее самочувствие.
Ароматический бленд доступен не только в салонах: его можно применять и дома, добавляя несколько капель в крем для тела или используя его как парфюм.
Продукты, входящие в комплекс Tranquillity, на 90% состоят из натуральных ингредиентов и не содержат силикона, парабенов, минеральных масел и искусственных красителей.
Все средства фирмы производятся в итальянском городе Парма, причем электроэнергия, необходимая фабрике, вырабатывается из возобновляемых источников. Больше узнать о продукции компании можно на официальном сайте Elm Tree.