Близится туристическая выставка «Открой свою Россию-2017»
В течение четырех дней посетители «Гостиного Двора» смогут встретиться с известными российскими путешественниками и исследователями, узнать о достопримечательностях нашей страны, примерить современную туристическую экипировку, а также принять участие в мастер-классах, тест-драйвах и розыгрышах.
Экспозиция будет поделена на несколько тематических зон.
В секторе Маршруты можно ознакомиться с программами туристических операторов и выбрать приключение по вкусу.
Снаряжение — часть экспозиции, посвященная всему необходимому для активных видов отдыха: одежде, обуви, горнолыжной и сноубордической экипировке.
Велополис — в этой секции выставки будут представлены различные модели вело- и мототехники, а также аксессуары.
Автопутешествия — все для тех, кто предпочитает путешествия на машине: от автодорожных карт до передвижных туристических домов на колесах.
Посетители выставки смогут выбрать себе занятие по вкусу на любой из нескольких интерактивных площадок. Организаторы фестиваля запланировали множество мероприятий, в числе которых:
• день ралли «Шелковый путь»: автограф- и фотосессия с пилотами команды КамАЗ-Мастер;
• встречи с редакцией журнала GEO;
• показ документального фильма Антона Ланге «Хребет. Кавказ от моря до моря» от портала «Это Кавказ»;
• показ документального фильма об истории Дальнего Востока от портала DV.land;
• викторина от порталов «Это Кавказ» и «Дальний Восток»;
• серия мультфильмов «Мульти-Россия» от Российского географического общества;
• фотовыставка РГО «Самая красивая страна».
Кроме того, гостей выставки ожидают:
• скалодром;
• познавательные квесты;
• гонки на велосипедах;
• тест-драйвы велосипедов и самокатов;
• фотоконкурс;
• розыгрыш экшн-камеры, сноуборда, электросамоката, лонгборда, детского самоката, скейтборда и многое другое.
Фестиваль будет проводится при поддержке Федерального агентства по туризму, ралли «Шелковый путь», Первого канала, журналов «National Geographic Traveler» и GEO, ресурсов «Это Кавказ» и «Дальний Восток».
Где? Москва, ул. Варварка, 3, выставочный комплекс «Гостиный Двор».
Когда? 22 — 24 февраля 2017
Вход на фестиваль свободный.