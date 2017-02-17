Бизнес-класс Korean Air признан лучшим среди иностранных авиакомпаний
Бизнес-класс Korean Air был назван лучшим среди всех иностранных авиаперевозчиков. Программа лояльности SKYPASS заняла первое место в номинации «Лучшая программа лояльности для пассажиров (иностранные авиакомпании)».
Skyway Service Award проводится при поддержке Федерального агентства воздушного транспорта. Это единственная авиационная премия России, где победителей определяют не эксперты, а пассажиры.
Korean Air выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток. В 2016 году читатели российского Conde Nast Traveller назвали Korean Air лучшей международной авиакомпанией, а аэропорт Шереметьево удостоил перевозчика награды «За лучший уровень обслуживания пассажиров». По версии Russian Business Travel & MICE Award Korean Air является лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников.
Korean Air входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира и является одним из основателей глобального авиационного альянса SkyTeam. Перевозчик выполняет рейсы в более чем 130 городов 46 стран мира, включая Сидней, Окленд, Денпасар, Бангкок и Пхукет. В ожидании трансферного рейса пассажиры могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Сеулу или с комфортом провести время в аэропорту Инчхон, где можно бесплатно принять душ, посетить музей корейской культуры, концертную площадку, комнату отдыха, десятки ресторанов и магазинов Duty Free.