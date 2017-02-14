Как упаковать багаж
Человек-хаос
Такие люди собираются в последний момент, кидая в чемодан все подряд. В процессе упаковки все содержимое гардероба оказывается на полу, а горе-путешественник мечется вокруг горы из свитеров, джинсов, носков и нижнего белья, надеясь обнаружить любимую футболку-талисман, привезенную с Бали.
Закрыть туго набитый чемодан — задача не из простых. Зачастую для этого туристу приходится взгромоздиться прямо на него. Упаковывая багаж, такой персонаж несколько раз дает самому себе обещания начать сборы заранее, например, за неделю.
Если среди ваших близких есть такой человек-хаос, то сообщите ему одну хитрость. Чтобы чемодан, набитый всевозможными вещами, не распался на части прямо в аэропорту, его створки стоит скрепить — скажем, обмотать пленкой. Еще лучше — приобрести чемодан со специальными застежками-ремнями.
Педант
Вы знаете таких людей: они ходят в магазин со списком, билеты покупают за полгода, а график путешествий у них распланирован на несколько лет вперед. Такой человек заранее позаботится об аптечке, дорожных тюбиках с косметикой и не забудет положить в чемодан маленький утюг.
Педант начинает раздумья над содержимым чемодана сразу после того, как выберет билеты, и не приступает к сборам без списка вещей (не раз обдуманного и переписанного набело).
Главная цель педанта — сделать путешествие идеальным. Спокойствия ради стоит приобрести чемодан с кодовым замком и использовать чехол: педант сохранит самообладание, если будет уверен в неприкосновенности содержимого.
Человек-праздник
Но есть и особый тип путешественника, для которого путешествие — это карнавал. В каждую страну эти люди наряжаются по-новому. Собираются они заранее, и это понятно: надо и образ продумать, и костюм подобрать. Этим туристам порой требуется не один, а несколько чемоданов, причем их цвет должен гармонировать с нарядом.
Чтобы не покупать к очередной поездке новые чемоданы, таким персонажам стоит приглядеться к ярким чехлам от российской фирмы Fancy Armor. Из широкого ассортимента можно выбрать подходящий и отправиться, например, в Европу с чемоданом, на котором красуются достопримечательности Венеции или Парижа.
Впрочем, подобный чехол может пригодиться путешественнику с любым складом характера, ведь важно не только упаковать багаж, но и сохранить его в целости.