«Я в центре изображения»: фотоконкурс от Nikon
Победителям конкурса будет присвоен статус лучших фотографов 2017 года по версии Nikon Россия. В призовом фонде — 90 ценных подарков от фирмы Nikon и партнеров — компаний SanDisk и Manfrotto. Главные призы конкурса — профессиональные фотокамеры Nikon D810 и Nikon D750.
Желающим принять участие следует загрузить свои работы на сайт конкурса. Каждый автор может прислать 12 фотографий в одну или несколько номинаций. В категорию «Серия» принимаются максимум три фотоистории, состоящие из трех-шести фотографий. Непременное условие: все снимки должны быть сделаны на фототехнику Nikon.
Фотографы-любители могут сразиться за победу в номинациях:
• «Люди»
• «Движение»
• «Животные»
• «Путешествия».
Номинации для профессиональных фотографов:
• «Реклама»
• «Пейзаж»
• «Анималистика»
• «Подводная фотография»
• «Портрет»
• «Детская фотография»
• «Свадебная фотография»
• «Жанр»
• «Спорт»
• «Серия».
Также участники конкурса могут участвовать в общей номинации — «Видео».
Все фотографии оцениваются экспертами, а требования к работам различаются по номинациям. Так, в теме «Животные» любители могут представить фотографии любых живых существ в дикой природе, дома или в зоопарке, а в профессиональную номинацию «Анималистика» принимаются только снимки диких животных в естественной среде обитания.
В жюри вошли амбассадоры Nikon, в числе которых — фотограф экстремальных видов спорта Кирилл Умрихин, признанный мастер детской фотографии Ляля Гарбуз, фотограф дикой природы Сергей Горшков и многие другие.
Работы принимаются до 31 мая 2017 включительно, а имена победителей будут объявлены 4 июля 2017. Все призеры получат ценные подарки от компании Nikon и ее партнеров. Главным призом для профессионалов станет камера Nikon D810, а для любителей — Nikon D750.
Подробная информация доступна на странице конкурса, а самую полную информацию о фототехнике Nikon можно найти на сайте компании.