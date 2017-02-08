  • «День Сурка» — время больших возможностей
    Покорители Эверестa в пуховиках Marmot 8000M Parka и Marmot 8000M Suit. Фото: densurka.ru
  • «День Сурка» — время больших возможностей
    На снимке Эверест — самая высокая гора планеты. Фото: Alexey Zavodskiy
Калейдоскоп

«День Сурка» — время больших возможностей

За последние десятилетия индустрия одежды для активного отдыха продвинулась так далеко, что у нас порой возникает недоумение: как же люди совершали восхождения и отправлялись в длительные экспедиции 50 или 100 лет назад?
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8 февраля 2017 в 13:52
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Куртки и пуховики для экстремальных видов спорта

  • «День Сурка» — время больших возможностей
    Фото: densurka.ru

Слева альпинисты в брезентовых штормовках, справа в пуховике Marmot Greenland Baffled.

Комфорт и функциональность стали главными параметрами современной спортивной одежды. На смену ватникам, меховым подкладкам и шерстяным свитерам пришли удобные и легкие пуховики. Качественный пух, прошедший специальную обработку, позволяет делать куртки легкими и теплыми. Верхняя одежда из мембранной ткани помогает туристам и спортсменами оставаться сухими в любую погоду. Современные производители уделяют внимание даже таким мелким деталям как карманы, швы и фурнитура.

Горнолыжная одежда

  • «День Сурка» — время больших возможностей
    Фото: densurka.ru

Слева горнолыжники в полупальто, справа в горнолыжной одежде Descente — куртке Regal Jacket и брюках Swiss.

В конце ХIХ века зародился горнолыжный спорт. В то время снаряжение лыжников сильно отличалось от современного. Спортсмены скользили по склонам на широких деревянных лыжах, отталкиваясь от земли длинным шестом вместо палок. Под стать этим снарядам была и одежда, сделанная из кожи или габардина — толстой и грубой ткани. Вместо мембраны использовалась резина или пропитанная воском ткань.

Им на смену пришли прочные, легкие и эластичные ткани. Снегозащитная юбка, разнообразные утяжки и регуляторы, расположение и глубина карманов, боковая вентиляция — все это результат постоянных технологических разработок, проверенных на практике.

Обувь

  • «День Сурка» — время больших возможностей
    Фото: densurka.ru

Слева альпинистские «трикони», справа альпинистские ботинки Garmont с кошками Black Diamond.

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