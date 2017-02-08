«День Сурка» — время больших возможностей
Куртки и пуховики для экстремальных видов спорта
Слева альпинисты в брезентовых штормовках, справа в пуховике Marmot Greenland Baffled.
Комфорт и функциональность стали главными параметрами современной спортивной одежды. На смену ватникам, меховым подкладкам и шерстяным свитерам пришли удобные и легкие пуховики. Качественный пух, прошедший специальную обработку, позволяет делать куртки легкими и теплыми. Верхняя одежда из мембранной ткани помогает туристам и спортсменами оставаться сухими в любую погоду. Современные производители уделяют внимание даже таким мелким деталям как карманы, швы и фурнитура.
Горнолыжная одежда
Слева горнолыжники в полупальто, справа в горнолыжной одежде Descente — куртке Regal Jacket и брюках Swiss.
В конце ХIХ века зародился горнолыжный спорт. В то время снаряжение лыжников сильно отличалось от современного. Спортсмены скользили по склонам на широких деревянных лыжах, отталкиваясь от земли длинным шестом вместо палок. Под стать этим снарядам была и одежда, сделанная из кожи или габардина — толстой и грубой ткани. Вместо мембраны использовалась резина или пропитанная воском ткань.
Им на смену пришли прочные, легкие и эластичные ткани. Снегозащитная юбка, разнообразные утяжки и регуляторы, расположение и глубина карманов, боковая вентиляция — все это результат постоянных технологических разработок, проверенных на практике.
Обувь
Слева альпинистские «трикони», справа альпинистские ботинки Garmont с кошками Black Diamond.
Обувь — основополагающая деталь в гардеробе спортсмена. Валенки, кирзовые сапоги и берцы давно уступили место специализированной обуви, причем каждая пара имеет свое предназначение: одна подойдет исключительно для легкого трекинга, а другая — только для альпинизма. Учитывая анатомические особенности стопы, производители тщательно продумывают конструкцию ботинок от носка до щиколотки.
Городская одежда
Слева зимние пальто из драпа, справа городские пуховики с мембраной Marmot Wm’s Geneva и Marmot Fordham.
Практически все модели походной или спортивной одежды нашли себе применение в городe. Сверхлегкие теплые пуховики и утепленные ботинки придутся кстати в условиях суровой российской зимы. Осенью или весной горожанам пригодятся мембранные куртки и непромокаемая обувь, а компактные рюкзаки сделают перемещение по улицам удобнее в любое время года.
Качественная городская одежда постоянно совершенствуется, становясь все более комфортной, износостойкой, легкой и красивой.
Современная и функциональная одежда от магазина «День Сурка» поможет Вам реализоваться в спорте и комфортно чувствовать себя в любую погоду!