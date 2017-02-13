Рюкзак для фотографа
Отделение для ноутбука, съемные перегородки внутри и амортизирующая подвеска для камеры: создатели рюкзака Case Logic SLRC-206 позаботились о том, чтобы фотограф смог взять с собой все необходимое.
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13 февраля 2017 в 20:02
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В главный отсек помещается фотоаппарат с установленным объективом: специальная подвеска-«гамак» надежно фиксирует камеру, амортизируя все толчки и рывки. Сюда же поместятся все необходимые аксессуары: свободное пространство внутри рюкзака легко делится на отдельные сегменты с помощью съемных перегородок.
В отделение для ноутбука поместится любая модель с диагональю экрана 16 дюймов (или менее). На боку сумки можно закрепить штатив (для этого предусмотрены специальные лямки), а карты памяти и прочие мелкие принадлежности можно разместить в любом из четырех мелких отсеков.
модель рюкзака удобна в городе и подходит для вылазок на природу. Ее можно безбоязненно ставить на землю: прорезиненное основание защитит содержимое от грязи и влаги.
Узнать характеристики других рюкзаков и сумок Case Logic можно на официальном сайте компании.