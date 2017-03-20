Самые таинственные места на Земле
Врата Ада
«Врата Ада», «Дверь в преисподнюю» — так называют газовый кратер рядом с деревней Дарваза в Туркменистане, который начал гореть еще в 1971 году и непрерывно продолжает это делать до сих пор. Его диаметр составляет около 60 метров, а глубина — 20 метров. Образовался кратер из-за вмешательства человека.
До 1971 года эта территория не привлекала к себе особенного внимания и ничем не отличалась от окружающего пейзажа. Но в 1971 году геологи стали проводить здесь исследования и обнаружили под землей большое количество природного газа, поэтому было принято решение начать бурение разведочной скважины. Решение это было не самым верным, потому что под землей была пустота, или, как ее называют геологи, каверна. Из-за бурения произошел обвал, в результате которого образовалась большая дыра, наполненная газом, куда провалилась и буровая вышка, и все оборудование.
Во время обвала никто не пострадал, но вредный газ, раньше находившийся под землей, стал просачиваться наружу и мог отравить людей и животных, живущих неподалеку. Для того, чтобы этого избежать, геологи решили поджечь образовавшийся кратер. Они рассчитывали, что через некоторое время пожар стихнет, но прошло уже 46 лет, а кратер все горит.
Долина смерти
Если «Врата Ада» — это дело рук человека, то Долина смерти на Камчатке была создана самой природой. Ее обнаружили через четыре года после того, как в Туркмении открыли «дверь в преисподнюю». Двухкилометровая долина шириной в несколько сотен метров убивала все живое: от мышей до медведей. У исследователей ушло около 10 лет на то, чтобы доказать, что в долине, усыпанной трупами ворон, лис, рысей, орланов и других животных, нет ничего сверхестественного.
Как и в случае с «Вратами Ада» причина гибели живых существ кроется в газе, который выделяется из трещин в земной коре: сероводород, сероуглерод и углекислый газ оказывают медленное отравляющее действие на живые организмы.
Долина смерти находится на территории Кроноцкого биосферного заповедника у подножия вулкана Кихпиныч.
Замок Гогенцоллерн
Старинный немецкий замок-крепость в Баден-Вюртемберге в течение многих десятилетий был вотчиной династии Гогенцоллернов, правившей до конца Первой мировой войны. На сегодняшний день — это популярная достопримечательность, которую ежегодно посещают около 300 тысяч туристов. В замке хранится корона последнего германского императора Вильгельма II и письмо президента США Джорджа Вашингтона с благодарностью потомку Гогенцоллернов за помощь в борьбе США за независимость.
Кажется, что красивый замок, одиноко возвышающийся на горе на высоте 855 метров над уровнем моря, выбивается из подборки самых таинственных мест на Земле, но это не совсем так. Средневековая постройка и ее окрестности стали съемочной площадкой триллера «Лекарство от здоровья».
Действие фильма разворачивается в необычном оздоровительном центре, куда приезжает главный герой — Локхарт, брокер с Уолл-стрит. Его цель — вернуть своего начальника, который, став пациентом этого оздоровительного центра, отказывается возвращаться в Нью-Йорк.
По словам художника-постановщика фильма Ив Стюарт, главная задача заключалась в том, чтобы противопоставить Нью-Йорк с его постоянным напряжением и оздоровительный курорт с его умиротворенной атмосферой. «Мы хотели создать яркий контраст между миром финансов и залитым солнцем курортом. Зрители должны понять, почему пациенты хотят постоянно оставаться в спа-центре. Изначально все выглядит прекрасно, словно они действительно там отдыхают!»
Но когда главный герой приезжает в этот центр, он замечает, что на фоне идиллического пейзажа в старинном здании происходят ужасные вещи. Уверенный в том, что надолго он здесь не задержится, Локхарт попадает в ловушку и сам становится пациентом этого оздоровительного центра.
В России премьера «Лекарства от здоровья» состоится 30 марта 2017 года. Фильм Гора Вербински представит киностудия 20th Century Fox.
Озеро скелетов
На высоте 5 тысяч метров расположилось озеро Роопкунд, которое также известно как «озеро скелетов». В XIX веке ходили слухи о том, что берега Роопкунда усыпаны человеческими останками, но никто не знал этого наверняка. Найти доказательства удалось только в 1942 году, когда работник лесной охраны Национального парка Нандадеви, на территории которого расположено озеро Роопкунд, обнаружил рядом с водоемом более 500 скелетов. Помимо человеческих останков были также найдены предметы утвари и кольца. При помощи радиоуглеродного анализа исследователи датировали находки 8 веком нашей эры.
В 2004 году к озеру было организована экспедиция. Подробное изучение скелетов помогло выяснить, что среди погибших были люди разного роста. Низкие были, скорее всего, местными носильщиками и проводниками, а высокие — брахманами общины Читпаван из Махараштры. Исследования показали, что причиной смерти стали сильные удары в затылок, нанесенные круглым предметом сверху. Эти наблюдения позволили сделать вывод, что эти люди стали жертвами камнепада.
Неизвестной остается лишь цель их опасного путешествия. Нет никаких исторических подтверждений того, что на этой территории пролегали торговые пути. Единственная зацепка связана с тем, что через озеро Роопкунд проходил маршрут пилигримов культа Нандадеви, направлявшихся в паломничество каждые 12 лет. Гора Нандадеви, у подножия которой проходят разные фестивали, до сих пор имеет важное религиозное значение для жителей Индии.
Овертонский мост
История Овертонского моста берет свое начало в 1859 году, когда Джеймс Уайт, оставивший практику юрист и совладелец фирмы J&J White Chemical Works, купил 2000 акров земли, чтобы построить большой особняк. Работы были завершены в 1860-х годах, и в 1862 году семья Уайта переехала в новый дом. В 1884 году Джеймс Уайт умер, и его сын Джон решил расширить владения. Он заключил соглашение с местным пастором и получил соседние земли. В итоге, получилось так, что владения оказались разделены водопадом с рекой, поэтому Джон Уайт принял решение построить мост. Он пригласил архитектора Генри Миллера, который возвел в 1895 году Овертонский мост.
До середины прошлого века сооружение не привлекало к себе особого внимания, пока СМИ не узнали о странном поведении собак: животные приходили на определенное место на мосту, прыгали с него и разбивались насмерть. За последние 50 лет погибло более 50 собак. Исследователи, изучавшие мост, не смогли найти ответа на такую реакцию животных. Случай с необычным поведением людей был зафиксирован в 1994 году. 32-летний Кевин Мой сбросил с моста своего сына (младенцу было 2 недели), потому что был уверен, что его ребенок — Сатана.