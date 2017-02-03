Радуга в букете, или Что может «Руккола»
Кроме классических букетов, встречающихся в большинстве московских сервисах доставки, «Руккола» предлагает оригинальные цветы, которые нечасто можно увидеть в городских цветочных магазинах.
Двухметровые розы
Как правило, в цветочных киосках и лавках можно найти розы со стеблями в 50−80 см; по наблюдениям флористов «Рукколы», стандартной длиной считаются 60 см. Однако оригинальным подарком на юбилей или помолвку могут стать высокие розы в 150 или 200 см. Кажется невероятным, что селекционеры выращивают их, не модифицируя геном и не используя специальных удобрений. Секрет в южноамериканском климате: такие розы растут в хозяйствах Эквадора на высоте около 1 км над уровнем моря.
Подготавливая цветы к трансатлантическому перелету, их заключают в плотные коробки: так они сохранят свежесть во время долгого перелета и простоя на таможне.
Синие, черные или радужные?
В дикой природе не встречаются синие или радужные розы. Это связано с тем, что у розы нет пигмента дельфинидина, который придал бы лепесткам синий оттенок.
В течение XX века некоторые флористы заявляли, что им удалось вывести синие розы, но всякий раз эти «сенсации» оказывались ложными. Вырастить настоящую синюю розу удалось лишь в 2004 году: японские селекционеры внесли в ДНК розы ген анютиных глазок.
До тех пор, пока цветочные хозяйства не освоили методы генной инженерии, продавцы прибегают к самым разным методам, чтобы придать розам заветный синий цвет. Недобросовестные производители даже распыляют на бутоны краску из баллончиков. К счастью, такое встречается редко: в этом случае цветы сохраняют резкий химический запах.
Обычно же синий цвет розам придает краситель, добавленный в воду или почву. Аналогичным образом создаются радужная и черная розы. Только для радужной окраски стебель расщепляют на несколько отдельных участков, каждый из которых окрашивает лепестки в один оттенок. Из-за трудоемкой процедуры такие цветы стоят дороже обычных роз в несколько раз.
Цветы в коробке
Последнее время в России становятся популярны букеты, помещенные внутрь нарядной круглой коробки, похожей на шляпную. Собирая такие цветочные композиции, флористы погружают стебли в герметичный пластиковый пакет с водой, который помещен на дно коробки. Иногда вместо пакета используют легкую вазу.
Компания «Руккола» доставляет букеты по Москве и Московской области с 2013 года. Сделать заказ можно через сайт или iOS-приложение. «Руккола» работает круглосуточно, но учтите, что курьеру требуется около двух часов, чтобы доставить заказ.