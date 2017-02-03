  • Радуга в букете, или Что может «Руккола»
  • Радуга в букете, или Что может «Руккола»
Калейдоскоп

Радуга в букете, или Что может «Руккола»

Двухметровые розы, вазы-пакеты и окрашенные во все цвета радуги букеты — делимся секретами современной флористики вместе с компанией «Руккола».
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3 февраля 2017 в 14:00
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Кроме классических букетов, встречающихся в большинстве московских сервисах доставки, «Руккола» предлагает оригинальные цветы, которые нечасто можно увидеть в городских цветочных магазинах.

Двухметровые розы

Как правило, в цветочных киосках и лавках можно найти розы со стеблями в 50−80 см; по наблюдениям флористов «Рукколы», стандартной длиной считаются 60 см. Однако оригинальным подарком на юбилей или помолвку могут стать высокие розы в 150 или 200 см. Кажется невероятным, что селекционеры выращивают их, не модифицируя геном и не используя специальных удобрений. Секрет в южноамериканском климате: такие розы растут в хозяйствах Эквадора на высоте около 1 км над уровнем моря.

Подготавливая цветы к трансатлантическому перелету, их заключают в плотные коробки: так они сохранят свежесть во время долгого перелета и простоя на таможне.

Синие, черные или радужные?

В дикой природе не встречаются синие или радужные розы. Это связано с тем, что у розы нет пигмента дельфинидина, который придал бы лепесткам синий оттенок.

В течение XX века некоторые флористы заявляли, что им удалось вывести синие розы, но всякий раз эти «сенсации» оказывались ложными. Вырастить настоящую синюю розу удалось лишь в 2004 году: японские селекционеры внесли в ДНК розы ген анютиных глазок.

  • Радуга в букете, или Что может «Руккола»

До тех пор, пока цветочные хозяйства не освоили методы генной инженерии, продавцы прибегают к самым разным методам, чтобы придать розам заветный синий цвет. Недобросовестные производители даже распыляют на бутоны краску из баллончиков. К счастью, такое встречается редко: в этом случае цветы сохраняют резкий химический запах.

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