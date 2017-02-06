  • Volkswagen Amarok: приключение продолжается
  • Volkswagen Amarok: приключение продолжается
Калейдоскоп

Volkswagen Amarok: приключение продолжается

По завершении Трансазиатской экспедиции внедорожники Volkswagen Amarok отправились в тур по российским городам. Одним из пунктов их нового маршрута стал Ростов-на-Дону.
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6 февраля 2017 в 14:47
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Минувшей осенью прошла Трансазиатская экспедиция от Volkswagen: шесть внедорожников Amarok проехали по территории России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая и Монголии, проделав долгий путь в 13625 км. Пассажирам пикапов предстояло пересечь реки, пустыни и преодолеть перепады высоты более 5000 метров.

16 ноября караван автомобилей достиг финиша — космодрома «Восточный». Однако успешный финал экспедиции не означал конец миссии Amarok. Машины отправились в тур по городам России, в ходе которого любой желающий смог бы испытать их и почувствовать себя бывалым путешественником.

17 и 18 декабря пикапы прибыли в Ростов-на-Дону, в дилерский центр ААА моторс-Запад (Доватора, 259).

  • Volkswagen Amarok: приключение продолжается


Специально для тест-драйва компания Volkswagen соорудила полосу препятствий, чтобы ростовчане, преодолев ее за рулем Amarok, смогли оценить проходимость и выносливость автомобилей. Демонстрационный трек состоял из нескольких этапов.

На примере «Горки» пассажиры могли увидеть, какие углы заезда и съезда по плечу полноприводным внедорожникам;
«Качели» продемонстрировали развесовку автомобиля и работу подвески;
«Траверз» — угол поперечной устойчивости и превосходства высокого клиренса;
«Ролики» и «Гать» — высокую проходимость и качество шумоизоляции салона.

  • Volkswagen Amarok: приключение продолжается

В ходе тест-драйва водители могли получить совет по технике прохождения трассы от опытных инструкторов. А в конце мероприятия автолюбители воздали должное блюдам восточной кухни, напомнившим об успехе Трансазиатской экспедиции.

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