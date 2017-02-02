Калейдоскоп

Эксклюзивные виллы от Sayama Luxury

Компания Sayama Luxury предлагает отдых на лучших виллах Таиланда.
Промо
2 февраля 2017 в 11:21
1234
  • Эксклюзивные виллы от Sayama Luxury

Каждый год запросы путешественников растут, и любители Таиланда не исключение. Всесторонняя забота и абсолютная приватность находят всё больше поклонников во всём мире.

Компания Sayama Luxury старается идти в ногу со временем и максимально удовлетворять потребности своих партнеров и гостей, предлагая широкий спектр элитных вилл в аренду.

Вилла — это идеальный вариант как для семейного отдыха, так и для большой компании друзей, для уютных выходных или свадебного торжества.

  • Эксклюзивные виллы от Sayama Luxury

Каждая резиденция имеет свою уникальную особенность: в зависимости от пожеланий гости могут получить невероятные виды на океан, тропические джунгли и другие живописные места Таиланда.

На виллах работает высококвалифицированный персонал: горничные, консьержи, менеджеры, шеф-повара, няни, массажисты. Предоставляются услуги охраны, а также круглосуточная поддержка клиентов. К услугам постояльцев новейшая техника, панорамные бассейны, фитнес-залы, теннисные корты, личные спа-салоны, кинозалы и даже приватные клубы.

Комплекс Panacea — один из самых ярких образцов элитного отдыха, обеспечивающий гостям непревзойденное обслуживание и комфортное пребывание на виллах. Расположение курортного поселка гарантирует фантастический панорамный вид на море и пейзажи Самуи с каждого участка. Panacea отделен от населенных пунктов, что дарит его клиентам абсолютную приватность и отсутствие посторонних. Все 5 вилл комплекса имеют собственный персонал (менеджер, горничные, повар), круглосуточную охрану и транспорт с водителем, обеспечивая гостю мгновенное внимание и поддержку, когда это необходимо.

Читать далее

Тоже интересно

Авторские туры Sayama Luxury — удивительное путешествие по Северному Таиланду

Обсудить
СМИ2
Атака трёхметрового слепоглухонемого монстра (видео)
Атака трёхметрового слепоглухонемого монстра (видео)
Тоже интересно
Сингапур застроят напечатанными домами
Сингапур застроят напечатанными домами
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы