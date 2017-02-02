Эксклюзивные виллы от Sayama Luxury
Каждый год запросы путешественников растут, и любители Таиланда не исключение. Всесторонняя забота и абсолютная приватность находят всё больше поклонников во всём мире.
Компания Sayama Luxury старается идти в ногу со временем и максимально удовлетворять потребности своих партнеров и гостей, предлагая широкий спектр элитных вилл в аренду.
Вилла — это идеальный вариант как для семейного отдыха, так и для большой компании друзей, для уютных выходных или свадебного торжества.
Каждая резиденция имеет свою уникальную особенность: в зависимости от пожеланий гости могут получить невероятные виды на океан, тропические джунгли и другие живописные места Таиланда.
На виллах работает высококвалифицированный персонал: горничные, консьержи, менеджеры, шеф-повара, няни, массажисты. Предоставляются услуги охраны, а также круглосуточная поддержка клиентов. К услугам постояльцев новейшая техника, панорамные бассейны, фитнес-залы, теннисные корты, личные спа-салоны, кинозалы и даже приватные клубы.
Комплекс Panacea — один из самых ярких образцов элитного отдыха, обеспечивающий гостям непревзойденное обслуживание и комфортное пребывание на виллах. Расположение курортного поселка гарантирует фантастический панорамный вид на море и пейзажи Самуи с каждого участка. Panacea отделен от населенных пунктов, что дарит его клиентам абсолютную приватность и отсутствие посторонних. Все 5 вилл комплекса имеют собственный персонал (менеджер, горничные, повар), круглосуточную охрану и транспорт с водителем, обеспечивая гостю мгновенное внимание и поддержку, когда это необходимо.
Вилла Amarapura, расположенная в элитном районе на мысе Яму, — одна из новейших на острове Пхукет. Она способна с максимальным комфортом разместить до 15 человек. Просторные гостиные open air позволят не только сполна оценить достоинства дизайна, но и насладиться морским бризом не покидая виллу. Для любителей разнообразить пляжный отдых активным спортом есть полностью укомплектованный зал с тренажерами, собственный теннисный корт и лунка для гольфа.
Компания Sayama Luxury располагает каталогом из более чем 150 лучших вилл Таиланда на любой вкус: уединенные тихие уголки среди пальм для романтического отдыха, виллы для семейных поездок, вечеринок и деловых конференций. Мы работаем с безупречными арендодателями, чья надежность проверена временем и подтверждена отзывами клиентов. Среди многообразия предложений мы отыщем идеальное для каждого гостя!
Sayama Luxury — роскошный отдых среди экзотической природы, где мечты становятся реальностью.
Детальную информацию можно получить у менеджеров по адресу: info@sayamaluxury.com или на официальном сайте компании.