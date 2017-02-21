  • Продолжается фотоконкурс «Байкал — сердце мира»
  • Продолжается фотоконкурс «Байкал — сердце мира»
  • Продолжается фотоконкурс «Байкал — сердце мира»
  • Продолжается фотоконкурс «Байкал — сердце мира»
  • Продолжается фотоконкурс «Байкал — сердце мира»
  • Продолжается фотоконкурс «Байкал — сердце мира»
Калейдоскоп

Продолжается фотоконкурс «Байкал — сердце мира»

В 2018 году состоится премьера фильма «Байкал — сердце мира». В преддверии этого события создатели картины запускают фотоконкурс, посвященный пресным водоемам нашей планеты.
Партнерский материал
21 февраля 2017 в 19:17
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Около 20% мирового запаса пресной воды приходится на долю Байкала — самого глубокого озера нашей планеты. Значение этого водоема становится очевиднее год от года: во многих регионах мира вода становится дефицитом.

Главная цель фотопроекта от продюсерского центра «Новое время» — с помощью искусства фотографии привлечь внимание к глобальной задаче: сохранению водоемов нашей планеты и в особенности Байкала — крупнейшего природного резервуара пресной воды.

  • Продолжается фотоконкурс «Байкал — сердце мира»
К участию в конкурсе принимаются снимки Байкала или любого пресноводного водоема. Вода должна стать главным героем вашего снимка, но в кадр также можно включить окружающий ландшафт, людей или животных.
Авторы трех лучших снимков получат призы:
• победитель — фотокамеру Canon EOS 80D и поездку на Байкал на двоих;
• занявший второе место — телефон Samsung Galaxy S7 edge;
• третье — Samsung Galaxy S.


Прием работ продлится до 24 марта 2017 года, а победители будут определены через неделю, 31 числа.

  • Продолжается фотоконкурс «Байкал — сердце мира»
Чтобы принять участие, загружайте фотографии на сайт конкурса. Там же можно голосовать за понравившиеся снимки, а также узнать последние новости с берегов Байкала. Следить за проектом можно также на страницах в Facebook и Instagram.

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СМИ2
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