Натуральный мёд — здоровье в подарок
Сегодня супруги, управляя интернет-магазином «Гора Мёда», самостоятельно контролируют все этапы производства: от пчелиного улья до стола покупателя.
Пасека «Гора Мёда» находится в Абхазии. В горном поселке Куабчара (Кодорское ущелье). Это чистейший укромный уголок, вдали от крупных населенных пунктов и промышленных объектов. Рядом нет даже асфальтированных дорог, поэтому производители уверены в качестве и пользе своего продукта.
Целебные свойства натурального мёда известны с древних времен. Кроме того, абхазский мёд настолько вкусен, что с легкостью заменит сладости. Именно желание донести до конечного потребителя великолепные качества своего мёда сформировало идею, что нужно не просто производить и продавать продукт, но и популяризировать его потребление. Для реализации этой идеи предприниматели нашли эффективный инструмент — подарки с мёдом.
Сегодня «Гора Мёда» предлагает более двухсот вариантов подарочных наборов практически на любой вкус. Кроме того, на сайте магазина каждый может собрать свой уникальный подарок, а сотрудники магазина помогут его оформить.
Мёд — универсальный подарок, он уместен в любой ситуации, подойдёт человеку любого возраста, ведь преподнося мёд, вы дарите самое важное — здоровье.