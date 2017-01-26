«Кемпински Мойка 22»: подарок любимым
Влюбленные пары, планирующие посетить Северную столицу в ближайшее время, могут воспользоваться специальным предложением от «Кемпински Мойка 22» и провести два незабываемых дня в пятизвездочном отеле.
Когда гости приедут в отель, в номере их уже будет ждать шампанское и фрукты. Кроме этого приветственного жеста, в предложение включен изысканный завтрак в ресторане «Бо Риваж» и бесплатное посещение СПА-центра. Выбирая обратные билеты, вы можете не торопиться: в отеле предусмотрели поздний выезд до 16:00, так что вы можете спокойно наслаждаться еще одним днем путешествия вдвоем.
Воспользуйтесь предложением «В подарок любимым», бронируя двухместные номера на две ночи в период с 1 февраля до 30 апреля 2017. Подробности — на сайте отеля.