  • Точка на карте: Хельсинборг
    Фото: Анна Войтенко
  • Точка на карте: Хельсинборг
    Фото: Анна Войтенко
  • Точка на карте: Хельсинборг
    Фото: Анна Войтенко
  • Точка на карте: Хельсинборг
    Фото: Анна Войтенко
Швеция южная: путеводитель по Сконе

Точка на карте: Хельсинборг

Городок Хельсингборг расположен в самом узком месте пролива Эресунн, разделяющего Швецию и Данию. Путешествующие по шведской провинции Сконе туристы чаще всего заглядывают сюда лишь на пару часов, но здешних достопримечательностей с лихвой хватит на полноценный уик-энд.
Партнерский материал
20 февраля 2017 в 11:26
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Жемчужина Эресунна

«Врата континента» — так в Сконе называют Хельсингборг. Основанный в XI столетии, он был впервые упомянут в знаменитой викинговской «Саге о Ньяле», а в Средние века город контролировал проходящие по проливу суда. Хельсингборг лучше всего раскрывается во время прогулок по бульварам и площадям, набережной и торговому променаду Куллагатан — который, к слову, стал первой пешеходной улицей Швеции.

Вехи истории

Символ Хельсингборга — средневековая башня Чернан — всё, что осталось от датской цитадели. Если преодолеть 146 ступенек лестницы, можно попасть на смотровую площадку, с которой в ясный день виден другой берег Эресунна. Неоготическая ратуша Хельсингборга была возведена в 1897 году 26-летним выпускником стокгольмской Академии искусств и напоминает крепость. Это одно из самых фотографируемых зданий в городе — из-за башенок и витражей, пять раз в день с её колокольни звучит музыка. В музее под открытым небом Фредриксдале, «Сконе в миниатюре», можно увидеть оригинальные и воссозданные постройки XVIII столетия — усадьбы, фермы и лавки. Ну а в замок Софиеру, который служил летней резиденцией шведских королей, стоит заглянуть ради тысяч рододендронов, расцветающих в начале июня.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№55, июнь — август 2016).
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