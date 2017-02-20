Точка на карте: Хельсинборг
Жемчужина Эресунна
«Врата континента» — так в Сконе называют Хельсингборг. Основанный в XI столетии, он был впервые упомянут в знаменитой викинговской «Саге о Ньяле», а в Средние века город контролировал проходящие по проливу суда. Хельсингборг лучше всего раскрывается во время прогулок по бульварам и площадям, набережной и торговому променаду Куллагатан — который, к слову, стал первой пешеходной улицей Швеции.
Вехи истории
Символ Хельсингборга — средневековая башня Чернан — всё, что осталось от датской цитадели. Если преодолеть 146 ступенек лестницы, можно попасть на смотровую площадку, с которой в ясный день виден другой берег Эресунна. Неоготическая ратуша Хельсингборга была возведена в 1897 году 26-летним выпускником стокгольмской Академии искусств и напоминает крепость. Это одно из самых фотографируемых зданий в городе — из-за башенок и витражей, пять раз в день с её колокольни звучит музыка. В музее под открытым небом Фредриксдале, «Сконе в миниатюре», можно увидеть оригинальные и воссозданные постройки XVIII столетия — усадьбы, фермы и лавки. Ну а в замок Софиеру, который служил летней резиденцией шведских королей, стоит заглянуть ради тысяч рододендронов, расцветающих в начале июня.
Вперёд в будущее Читать далее
В 1990-х годах власти Хельсингборга затеяли масштабную перестройку центра города. Сердце нового квартала, раскинувшегося недалеко от гавани, — огромное стеклянное здание Кнутпунктен, в котором поместились железнодорожная и автобусная станции, терминал для паромов, магазины и рестораны. Высаженные на проезжей части деревья, кустарники и клумбы сделали из Хельсингборга город-парк.
Координаты
ВИЗА Шенгенская, оформить можно в визовом центре Швеции. Стоимость — €35 без сервисного сбора.
КАК ДОБРАТЬСЯ Удобнее всего прилетать в Копенгаген, а затем переезжать в Мальмё по Эресуннскому мосту. Прямые рейсы из Москвы в столицу Дании выполняет авиакомпания «Аэрофлот», от 15 000 руб.
ТРАНСПОРТ Путешествовать по стране удобнее всего на арендованном автомобиле — до многих достопримечательностей (заповедников, экоферм, музеев, замков) общественный транспорт не доезжает. Машину можно взять, например, на Центральном вокзале Мальмё. Для перемещения же по городам, а также острову Вен отлично подойдёт велосипед.
СЕЗОН Лучшее время для визита в Сконе — период с мая по сентябрь, когда по всей стране устанавливается тёплая и приятная погода (+22…+25 °С), доступно большинство достопримечательностей и повсюду проходят гастрономические и культурные фестивали. Поздней весной поля покрываются цветущим рапсом и пёстрым разнотравьем, ну а лето идеально для морских прогулок, пикников в парках и купания на пляже.
ЕДА Сконе — настоящий «клондайк» для локаворов: почти все блюда, что попадают на стол, местные повара готовят из ингредиентов, поставляемых местными же фермерами. Говяжий стейк на гриле, запечённая свинина, варёные раки, жареный гусь, треска на пару, копчёный угорь, яичный торт спеттекака, чудеснейший яблочный сок (и сидр), виски с острова Вен и вино из более двух десятков хозяйств — здесь каждый день можно пробовать что-то новое, но неизменно сконское.
ЖИЛЬЕ В поездке по Сконе легко найти себе крышу над головой — в провинции много городских и загородных отелей, частных комнат и апартаментов, коттеджей, B&B, хостелов и кемпингов, а при желании можно остановиться в особняке и даже маяке или замке. Множество вариантов размещения с фотографиями, обзорами и отзывами, а также отельных предложений можно найти и забронировать на официальном туристическом сайте Сконе.
ТУРЫ Отправиться на уикенд в Мальмё поможет Weekends Travel: прямой рейс, отличный отель и афиша самых интересных городских событий будут гарантированы. Разные варианты маршрутов по провинции Сконе также предлагает Jazz Tour: можно отправиться в недельное путешествие по маршруту Копенгаген-Мальмё-Гётеборг, более подробно изучить столицу провинции Сконе или выбрать маршрут выходного дня. Сбежать, а точнее уплыть, в Скандинавию на две недели поможет компания «Туртранс-Вояж».