Академия носов и другие достопримечательности провинции Сконе
Мальмё: Пограничное состояние
Столица Сконе Мальмё — город на перекрёстке двух стран и даже регионов: скандинавского полуострова и континентальной Европы. До Копенгагена отсюда рукой подать — всего-то и нужно перемахнуть через Эресуннский мост-туннель. Любопытно, но несмотря на долгую общую историю с Данией, жители Сконе отнюдь не считают себя датчанами, как впрочем не называют они себя и шведами — «мы сконцы» — и всё тут! Это особенно заметно в Мальмё, городе шведском, но притом мультикультурном и космополитичном, где только по официальным данным живут представители 180 национальностей, разговаривающие на 110 языках, и ежегодно проводятся фестивали кино различных стран.
Мальмё находится на стыке старого и нового, которые соединяются здесь абсолютно естественно, натурально, бесшовно. Это самый «велосипедный» по количеству дорожек (их тут свыше 500 км) город в Швеции и шестой в мире — уже более 40% всех поездок совершается на велосипедах. Здесь на стержень застывших во времени кварталов, мощёных улочек и средневековых площадей нанизаны последние урбанистические достижения и тенденции современной архитектуры. Древнейшая достопримечательность города — грандиозная готическая церковь Святого Петра, построенная из тёмно-красного кирпича в XIV веке и славная самым большим в Европе резным деревянным алтарём.
В нескольких минутах ходьбы от неё лежит центральная ратушная площадь Стурторьет c горделивой конной статуей короля Карла X Густава, отвоевавшего Сконе у датчан. Говорят, чтобы не обидеть ни шведов, ни датчан, памятник установили не лицом, а боком к обеим странам. Ещё пара шагов — и оказываешься на Лила-Торге, малой торговой площади, отороченной милыми фахверковыми зданиями. Раньше здесь торговали селёдкой — одним из самых ходовых товаров, на которых Мальмё верно богател, ну а в наши дни это главное место для сувенирного шопинга и посиделок в барах и ресторанах, в выходные здесь не протолкнуться.
За парком — кстати, большая половина территории города буквально купается в зелёных насаждениях — высится крепость Мальмёхус, в которой сейчас работают несколько музеев. А потом — потом начинается совсем другой, «экспериментальный» Мальмё, где шведы (простите, сконцы) претворяют в жизнь новейшие достижения в области экологии и дизайна.
Возведённый по проекту Сантьяго Калатравы 190-метровый небоскрёб Turning Torso, «Закрученный торс» — самое высокое жилое здание Северной Европы. Прибрежный квартал Западной бухты, ставящий во главу угла защиту окружающей среды, — бывшая судоверфь, а теперь образцово-показательный пример джентрификации с энерго- и теплоэффективными, технически совершенными домами, питаемыми солнечными батареями, плюс вторичная переработка воды, тщательное разделение мусора и развитый каршеринг. Наконец, район Аугустенборг, где вовсю экспериментируют с «зелёными», покрытыми слоем торфа и мха крышами, — огурцы-помидоры здесь пока не выращивают (говорят, грунт получается слишком тяжёлый), но бороться с летней жарой, уменьшая аккумуляцию тепла, уже научились.
А ещё в Мальмё находятся исторические, построенные ещё в конце XIX века бани Ribersborgs Kallbadhus. Переодеваться здесь полагается в старинных деревянных кабинках, а париться в жарких душистых саунах можно с умиротворяющим видом на Эресунн и перекинутый через него футуристический мост, нагишом ныряя между сеансами в бодрящие воды пролива.
САГА НОРЕН, ПОЛИЦИЯ МАЛЬМЁ Шведско-датский детективный сериал «Мост» — без сомнения, один из лучших телефильмов, когда-либо выпускавшихся в Скандинавии. В этом захватывающем, чрезвычайно атмосферном нуаре, камертоном которого служит соединяющий Швецию и Данию Эресуннский мост, действие разворачивается попеременно то в Мальмё, то в Копенгагене, а расследование ведут детективы из двух стран. Сюжет, игра актёров, операторская работа, саундтрек — здесь всё на высоте. На данный момент можно посмотреть уже 3 сезона по 10 серий каждый, вскоре продюсеры обещают и четвёртый сезон.
ПТИЦЫ СЧАСТЬЯ В юго-западной части Сконе расположены две сросшиеся боками деревушки — Сканёр и Фальстербу. Сюда приезжают ради осмотра средневековых церквей и старинного маяка (визитной карточки региона), игры в гольф на великолепных полях и отдыха на чуть ли не лучших во всей Швеции пляжах с мучнисто-мелким песком. А осенью — и для наблюдения за миллионами перелётных птиц, избравших полуостров своим временным пристанищем. На возвышениях у лагун оборудованы смотровые площадки, но рекомендуется прихватить с собой бинокль или подзорную трубу.
Лунд: Мои университеты
Лунд — старейший после Сигтуны город Швеции. Он был основан датчанами в начале XI века, и когда-то именно тут находилась крупнейшая в Европе архиепископская епархия. Сейчас же к этому отсылает, разве что, гигантский кафедральный собор в самом центре города — экскурсию туда лучше приурочить к полудню или трём часам, когда проигрывает мелодию расположенный в астрономических часах орган и оживают деревянные фигурки на их верхнем ярусе. А в обширной крипте Лундского собора можно увидеть множество резных средневековых саркофагов и столбов-колонн, один из которых обхватывает… статуя тролля Финна, по легенде помогавшего при постройке.
Круглый год, за исключением лета, большую часть населения Лунда составляют студенты местного университета — надо сказать, весьма престижного, неизменно входящего в список лучших в мире. Наверное, поэтому здесь так много музеев, самый любопытный из которых — этнографический музей под открытым небом Kulturen («Культурен»). В нём есть основная постоянная экспозиция (крестьянская утварь и предметы обихода, одежда и мебель, игрушки и украшения), но куда интереснее просто любоваться тремя десятками старинных зданий, свезённых сюда со всех уголков южной Швеции. Ещё один музей, но уже природы — Ботанический сад Лунда, где воссоздано девять климатических зон и культивируется порядка 7000 видов растений.
Но, пожалуй, самое забавное место в городе — это Nasoteket или «Академия носов», расположенная в Музее студенческой жизни всё того же Лундского университета. В её коллекции более 130 гипсовых носов — в том числе и таких известных скандинавов, как астроном Тихо Браге, ботаник Карл Линней и первый астронавт Швеции Арне Кристер Фуглесанг. Один из слепков посвящён «неизвестному носу» — то есть собирательному образу носа обычного человека, который в противном случае не имел бы никаких шансов пополнить эту необычную галерею.
ИЩИТЕ ЖЕНЩИН Возведённый в XVII веке, сменивший множество аристократических владельцев и окружённый обширным парком замок Скархюлт — любимое детище его владелицы Александры фон Шверин. Договорившись с мужем на семейном совете не превращать его в очередной исторический ресторан или отель, она решилась открыть в его крыле выставку, посвящённую роли женщин в истории Швеции. Тема последней экспозиции «Скрытая власть» — любовницы и наложницы бывших хозяев замка.
Ландскруна: На страже короны
Сонный портовый городок Ландскруна, название которого переводится как «венец земли», известен, прежде всего, как родина знаменитой писательницы Сельмы Лагерлёф — автора «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями». В нём живёт немногим более 40 000 человек, и только тут, в отличие от других городов Сконе, власти с гордостью сохраняют трамвайные линии. Здесь находятся первые в Швеции дачные участки с изящными, окружёнными цветущими садами деревянными коттеджами (в одном из них открыт музей Rothoffska Kolonin), а в окружающем цитадель оборонительном рву разрешено ловить рыбу.
Цитадель Ландскруны, построенная в середине XVI столетия и признанная чуть ли не наилучшим образом сохранившейся крепостью в Скандинавии в своей возрастной категории, — главнейшая достопримечательность города. В XIX веке она использовалась в качестве тюрьмы для бродяг и осуждённых на пожизненное заключение, затем стала темницей для женщин-преступниц, ну а сейчас её можно посетить с экскурсией. Несмотря на мрачное прошлое цитадели, в её многочисленных залах часто устраивают концерты и балы — и на них создаются уже совсем иные истории.
БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ В часе езды от Ландскруны расположена экоферма Lindegrens Ekogård. Несколько лет назад её энергичный владелец Дэвид Линдегрен заменил скучную офисную рутину здоровой работой на природе. И теперь это одно из немногих мест в Сконе, где одновременно выращивают коров старинной горной породы родкюлла и свиней шведской же, почти вымершей породы линдерёд. Дэвид регулярно устраивает гастрономические туры по территории своей и окрестных ферм, завершающиеся дегустацией местных мясных закусок.
Остров Вен: Симфония цвета
Из Ландскруны паромы отправляются на идиллический остров Вен — пожалуй, одну из самых живописных и фотогеничных точек на карте Сконе. Говорят, именно ограниченность, предельность и замкнутость маленьких островов, которые можно охватить взглядом и обойти за один день, делают путешествие на них куда более личным переживанием, чем поездки по любым другим формам суши. И с этим сложно не согласиться. Крошечный Вен площадью 7,5 кв. км — идеальное место для уставших от городской суеты. Несмотря на то, что корабли с «большой земли» перевозят автомобили, а до противоположного края острова можно добраться на автобусе, основное средство передвижения здесь — велосипеды, о чём красноречиво свидетельствует огромная парковка велопроката. Вен — остров довольно плоский, с небольшими перепадами высоты и горками-уклонами, так что сложностей обычно не возникает даже у детей. Благодаря «двухколёсной» независимости, мобильности и манёвренности фотоостановки можно делать буквально на каждом шагу — и поверьте, камеру лучше даже не убирать в велосипедную корзинку.
Вот ферма по разведению коз — характерный, немного резкий запах, за изгородью резвятся и бодаются козлята, а рядом фургончик, где дают попробовать и продают местный козий сыр.
Вот музей эксцентричного средневекового астронома, астролога и алхимика, «человека эпохи Возрождения» Тихо Браге — оказывается, именно Вен он выбрал для основания первой в Европе специализированной обсерватории Ураниборг и типографии. Музей разделён на три части: с историей и теорией изысканий Браге можно ознакомиться в здании бывшей церкви, рядом располагался дворец (он же храм астрономии) Браге, а теперь разбит сад, и неподалёку — вторая обсерватория Стьернеборг, где для туристов устраивают пятиминутное аудиовизуальное шоу. Вот уютная деревушка Киркбаккен с милыми домиками рыбаков и крохотными ресторанчиками. В здешней лавочке можно купить копчёную макрель и картофельный салат и уплетать их за обе щеки, любуясь балетом покачивающихся в бухте лодчонок, хотя ещё лучше — подняться к средневековой церкви Святого Ибба, откуда вся Киркбаккен видна как на ладони.
Вот обветренные утёсы и жёлтое море рапса, расплескавшееся на покатые бока холмов: нереально яркий, кислотно-лимонный рапс, сочная зелень полей, синяя полоса моря на горизонте, а над головой — бездонное бирюзовое небо. Одна из неожиданных, но обязательных точек на велосипедном маршруте по Вену — местная семейная ферма по выращиванию альпак. Да-да, в Швеции тоже прижились эти очаровательные верблюдовые. C ними можно отправиться на прогулку по острову, покормить их с руки и прикупить шапки и варежки из шерсти альпак в здешнем магазине. Ещё один любопытный сувенир с Вена — оригинальные украшения из золота и серебра от ювелирного ателье Malin Ljung.
ДЕНЬ ВИКИНГА Музей Фотевикен — воссозданная деревня викингов в часе езды от Мальмё, где раньше располагалось и их подлинное поселение. Во время экскурсии по двум десяткам построенных по старинным лекалам и с большим тщанием зданий (сторожевая башня, дом торговца, кузница, плотницкая, коптильня, кожекрасильни) можно увидеть, как столетия назад был устроен быт викингов, попробовать свежий хлеб по рецептам 900-летней давности, поупражняться в стрельбе из лука и научиться резьбе по дереву. Каждое лето здесь проходят и Игры викингов — масштабная историческая реконструкция, принять участие в которой могут все желающие. В это же — и любое другое — время в музее можно остановиться в одном из оборудованных для этих целей коттеджей.
Национальные парки
Сконе — не только города, деревни и фермы. Эта провинция может похвастать несколькими национальными парками и заповедниками, которые обязательно нужно включить в маршрут путешествия — просто для того, чтобы сделать его цельным. И опровергнуть расхожее мнение, что Сконе — провинция с плоским рельефом.
Наверное, самая живописная природоохранная территория — гористый национальный парк Сёдеросен, который иногда называют «шведским ответом» американскому Гранд-Каньону. По легенде, его ландшафты появились ещё 150 миллионов лет назад и были созданы гигантами. Это здесь, всего в 45 минутах езды от Лунда, находится самый большой в Северной Европе охраняемый лесной массив, а вдобавок множество разнокалиберных ущелий — идеальных для коротких или даже многодневных прогулок с рюкзаком.
В парк Стенсхувуд — к слову, самый южный в стране — приезжают ради пикников на пляже, а ещё катания на велосипеде, любования орхидеями и наблюдения за гнездящимися на болотах птицами.
Наконец, заповедник Куллаберг, высоко отмеченный гидом Мишлен, славится своим изрезанным побережьем, самым ярким во всей Скандинавии маяком и панорамной смотровой площадкой, с которой можно увидеть водораздел Северного и Балтийского морей.
Координаты
ВИЗА Шенгенская, оформить можно в визовом центре Швеции. Стоимость — €35 без сервисного сбора.
КАК ДОБРАТЬСЯ Удобнее всего прилетать в Копенгаген, а затем переезжать в Мальмё по Эресуннскому мосту. Прямые рейсы из Москвы в столицу Дании выполняет авиакомпания «Аэрофлот», от 15 000 руб.
ТРАНСПОРТ Путешествовать по стране удобнее всего на арендованном автомобиле — до многих достопримечательностей (заповедников, экоферм, музеев, замков) общественный транспорт не доезжает. Машину можно взять, например, на Центральном вокзале Мальмё. Для перемещения же по городам, а также острову Вен отлично подойдёт велосипед.
СЕЗОН Лучшее время для визита в Сконе — период с мая по сентябрь, когда по всей стране устанавливается тёплая и приятная погода (+22…+25 °С), доступно большинство достопримечательностей и повсюду проходят гастрономические и культурные фестивали. Поздней весной поля покрываются цветущим рапсом и пёстрым разнотравьем, ну а лето идеально для морских прогулок, пикников в парках и купания на пляже.
ЕДА Сконе — настоящий «клондайк» для локаворов: почти все блюда, что попадают на стол, местные повара готовят из ингредиентов, поставляемых местными же фермерами. Говяжий стейк на гриле, запечённая свинина, варёные раки, жареный гусь, треска на пару, копчёный угорь, яичный торт спеттекака, чудеснейший яблочный сок (и сидр), виски с острова Вен и вино из более двух десятков хозяйств — здесь каждый день можно пробовать что-то новое, но неизменно сконское.
ЖИЛЬЕ В поездке по Сконе легко найти себе крышу над головой — в провинции много городских и загородных отелей, частных комнат и апартаментов, коттеджей, B&B, хостелов и кемпингов, а при желании можно остановиться в особняке и даже маяке или замке. Множество вариантов размещения с фотографиями, обзорами и отзывами, а также отельных предложений можно найти и забронировать на официальном туристическом сайте Сконе.
ТУРЫ Отправиться на уикенд в Мальмё поможет Weekends Travel: прямой рейс, отличный отель и афиша самых интересных городских событий будут гарантированы. Разные варианты маршрутов по провинции Сконе также предлагает Jazz Tour: можно отправиться в путешествие по маршруту Копенгаген-Мальмё-Гётеборг, более подробно изучить столицу провинции Сконе или выбрать маршрут выходного дня. Сбежать, а точнее уплыть, в Скандинавию на две недели поможет компания «Туртранс-Вояж».