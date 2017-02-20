  • Академия носов и другие достопримечательности провинции Сконе
    Фото: Анна Войтенко
  • Академия носов и другие достопримечательности провинции Сконе
    Фото: Анна Войтенко
  • Академия носов и другие достопримечательности провинции Сконе
    Фото: Анна Войтенко
  • Академия носов и другие достопримечательности провинции Сконе
    Фото: Анна Войтенко
  • Академия носов и другие достопримечательности провинции Сконе
    Фото: Анна Войтенко
Швеция южная: путеводитель по Сконе

Академия носов и другие достопримечательности провинции Сконе

Расположенную на юге Швеции провинцию Сконе пока ещё не встретить в списке самых востребованных направлений у путешественников. И это прекрасно. Потому что бродить по старинным улочкам городов, упиваться буколическими видами и устраивать фотосессии где заблагорассудится можно без обычных для Европы толп и туристического стресса.
Партнерский материал
20 февраля 2017 в 11:38
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Мальмё: Пограничное состояние

Столица Сконе Мальмё — город на перекрёстке двух стран и даже регионов: скандинавского полуострова и континентальной Европы. До Копенгагена отсюда рукой подать — всего-то и нужно перемахнуть через Эресуннский мост-туннель. Любопытно, но несмотря на долгую общую историю с Данией, жители Сконе отнюдь не считают себя датчанами, как впрочем не называют они себя и шведами — «мы сконцы» — и всё тут! Это особенно заметно в Мальмё, городе шведском, но притом мультикультурном и космополитичном, где только по официальным данным живут представители 180 национальностей, разговаривающие на 110 языках, и ежегодно проводятся фестивали кино различных стран.

Мальмё находится на стыке старого и нового, которые соединяются здесь абсолютно естественно, натурально, бесшовно. Это самый «велосипедный» по количеству дорожек (их тут свыше 500 км) город в Швеции и шестой в мире — уже более 40% всех поездок совершается на велосипедах. Здесь на стержень застывших во времени кварталов, мощёных улочек и средневековых площадей нанизаны последние урбанистические достижения и тенденции современной архитектуры. Древнейшая достопримечательность города — грандиозная готическая церковь Святого Петра, построенная из тёмно-красного кирпича в XIV веке и славная самым большим в Европе резным деревянным алтарём.

  • Фото: Анна Войтенко
  • Фото: Анна Войтенко
  • Фото: Анна Войтенко

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