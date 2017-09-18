  • «Шелковый путь»: проверка на прочность
    Фото: Иван Дементиевский
  • «Шелковый путь»: проверка на прочность
    Фото: Иван Дементиевский
  • «Шелковый путь»: проверка на прочность
    Фото: Иван Дементиевский
  • «Шелковый путь»: проверка на прочность
    Фото: Иван Дементиевский
Шелковый путь

«Шелковый путь»: проверка на прочность

В легендарном ралли-марафоне испытали инновационное дизельное топливо.
Партнерский материал
18 сентября 2017 в 19:05
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В уникальном эксперименте участвовали четыре компактных внедорожника Land Rover Discovery Sport и Land Rover Discovery пятого поколения. На всем пути от Москвы до Китая они заправлялись только топливом «Дизель Опти».

За рулем автомобилей сидели самые придирчивые эксперты — журналисты и автоблогеры. Их маршрут пролегал по бездорожью через леса России, степи Казахстана и пустыню Гоби в Китае. Наравне с участниками экспедиции журналисты вели автомобили по руслам рек, дюнам и грязи, делясь впечатлениями с тысячами читателей и подписчиков. Впрочем, в этом году их задачей было не только освещать ход ралли, но и следить за поведением машин в экстремальных условиях.

Чтобы обеспечить участникам эксперимента бесперебойную поставку топлива, впервые в истории «Шелкового пути» за караваном раллийцев следовал бензовоз, везущий пять тонн «Дизеля Опти». Оборудованная мобильной колонкой автоцистерна заправляла внедорожники в любое время суток буквально в полевых условиях. Организаторы испытаний в режиме онлайн километр за километром отслеживали путь бензовоза и фиксировали расход топлива.

  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский
  • Фото: Иван Дементиевский

Особенно журналисты порадовались собственному бензовозу в Казахстане, где качественное топливо — редкость. На местных заправках до сих пор заливают топливо класса Евро-2, содержание серы в котором в десятки раз превышает установленные в России экологические нормы. От суррогата страдает не только автомобиль, но и окружающая среда.

«В прошлом году я ездил в «Шелковый путь», и в Казахстане из-за некачественной солярки наша машина встала, — вспоминает участник ралли, автоблогер Антон «Avtoman» Воротников. — В этом году условия были идеальными, машина шла идеально. На одном отрезке я даже установил личный рекорд по расходу топлива: 5,7 литров на 100 км. Для большого внедорожника это впечатляющий результат».

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