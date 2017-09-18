«Шелковый путь»: проверка на прочность
В уникальном эксперименте участвовали четыре компактных внедорожника Land Rover Discovery Sport и Land Rover Discovery пятого поколения. На всем пути от Москвы до Китая они заправлялись только топливом «Дизель Опти».
За рулем автомобилей сидели самые придирчивые эксперты — журналисты и автоблогеры. Их маршрут пролегал по бездорожью через леса России, степи Казахстана и пустыню Гоби в Китае. Наравне с участниками экспедиции журналисты вели автомобили по руслам рек, дюнам и грязи, делясь впечатлениями с тысячами читателей и подписчиков. Впрочем, в этом году их задачей было не только освещать ход ралли, но и следить за поведением машин в экстремальных условиях.
Чтобы обеспечить участникам эксперимента бесперебойную поставку топлива, впервые в истории «Шелкового пути» за караваном раллийцев следовал бензовоз, везущий пять тонн «Дизеля Опти». Оборудованная мобильной колонкой автоцистерна заправляла внедорожники в любое время суток буквально в полевых условиях. Организаторы испытаний в режиме онлайн километр за километром отслеживали путь бензовоза и фиксировали расход топлива.
Особенно журналисты порадовались собственному бензовозу в Казахстане, где качественное топливо — редкость. На местных заправках до сих пор заливают топливо класса Евро-2, содержание серы в котором в десятки раз превышает установленные в России экологические нормы. От суррогата страдает не только автомобиль, но и окружающая среда.
«В прошлом году я ездил в «Шелковый путь», и в Казахстане из-за некачественной солярки наша машина встала, — вспоминает участник ралли, автоблогер Антон «Avtoman» Воротников. — В этом году условия были идеальными, машина шла идеально. На одном отрезке я даже установил личный рекорд по расходу топлива: 5,7 литров на 100 км. Для большого внедорожника это впечатляющий результат».
Каждый день двигатели автомобилей испытывали колоссальные нагрузки. К трудностям маршрута добавились проливные дожди с жарой до +50 градусов.
Несмотря на экстремальные условия, 22 июля все четыре экипажа успешно финишировали в Сиане. За время испытаний они прошли порядка 6 000 км и израсходовали в общей сложности 2 489 литра нового «Дизеля Опти».
После окончания ралли участвовавшие в испытаниях машины доставили в Москву, где их осмотрели независимые эксперты. Помимо штатной диагностики они сняли топливный фильтр, чтобы оценить количество примесей в топливе, сняли масляный фильтр и слили масло из двигателя для оценки его технического состояния, так же провели экспертизу воздушного фильтра двигателя.
«После тщательной диагностики мы убедились, что двигатели автомобилей находятся в состоянии новых. Эксперимент подтвердил чистоту и качество топлива, которым заправлялись участники ралли в пути», — сообщил Сергей Скоробогатько, директор по послепродажному обслуживанию Jaguar Land Rover Россия.
Участвовавшие в испытании журналисты внимательно следили за ходом диагностики. «Топливная система и фильтры находятся в идеальном состоянии — как будто автомобиль никуда не ездил. Для меня это было открытие. Это доказывает, что с каждым годом автомобилестроение движется вперед, а вместе с ним — и топливная промышленность», — сказал позже автоблогер Антон «Avtoman» Воротников.
«Во время осмотра из-под переднего бампера механики извлекли змею. К счастью, она была уже сушеная, но ощущения от поездки вы можете себе представить», — рассказал Игорь Сирин.
Прежде чем пройти испытание «Шелковым путем», «Дизель Опти» прошел проверку в независимых международных лабораториях. Она показала, что при регулярном использовании топливо мягко очищает форсунки двигателя и снижает расход на 4−7%. Инновационное топливо соответствует высшему экологическому стандарту Евро-5. Оно снижает выхлоп токсичных веществ до 35% и дымность выхлопа до 45%.